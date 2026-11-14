OPASNO U HORMUŠKOM TJESNACU
VIDEO / Iranska mornarica: Naftni tanker "prekršio pravila" i naletio na minu
Iranska ratna mornarica u subotu je objavila da je naftni tanker, koji je "prekršio pravila", rano ujutro u istočnome dijelu Hormuškog tjesnaca naletio na pomorsku minu, nakon čega se zapalio, izvijestila je iranska službena novinska agencija (IRNA).
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Iranska ratna mornarica optužila je tanker da je ignorirao prethodna upozorenja te da je plovio u nesigurnoj i zabranjenoj zoni s isključenim sustavima za praćenje i identifikaciju. U priopćenju nisu navedeni naziv plovila ni njegova pripadnost.
Prema navodima iranske vojske u proteklih tjedan dana najmanje je 12 naftnih tankera i jedan tanker za prijevoz plina bilo izloženo minama i eksplozijama, no te tvrdnje nije bilo moguće provjeriti iz neovisnih izvora.
🚨🇮🇷 Another day, another oil tanker IN FLAMES in the Strait of Hormuz, with Iran's Revolutionary Guards releasing footage of the burning vessel.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 14, 2026
Tehran says the tanker was attempting to pass through the strategic waterway without authorization.
Writer: Oliver…
Krajem veljače Izrael i Sjedinjene Države napali su Iran.
Iranske snage na to su odgovorile tako što su mjesecima znatno ograničavale plovidbu kroz Hormuški tjesnac, služeći se prijetnjama i napadima.
Tim ključnim pomorskim prolazom u uobičajenim okolnostima prolazi oko petina svjetske nafte.
Američka vojska već mjesecima pokušava ponovno uspostaviti trgovinu naftom i ukapljenim plinom pružanjem pratnje civilnim brodovima.
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