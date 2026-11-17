CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Iran je odbacio medijske napise temeljene na američkim obavještajnim podacima prema kojima bi mogao planirati napad "prljavom bombom" na američku prijestolnicu. Iako postoje dvojbe o stvarnim namjerama i sposobnostima Teherana da izvede takav napad, američki predsjednik Donald Trump uputio je oštro upozorenje Iranu, poručivši da prijetnju shvaća ozbiljno jer su iranske vlasti, kako je rekao, "lude".

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Američki predsjednik Donald Trump u utorak je oštro upozorio Iran zbog mogućnosti da Teheran planira napad takozvanom prljavom bombom ili kemijskim oružjem u Washingtonu, o čemu je izvijestio CNN pozivajući se na izvore upoznate s najnovijim obavještajnim podacima.

Na pitanje je li prijetnja neposredna, Trump je novinarima u Manili odgovorio:

"Pa, ako jest, platit će cijenu kakvu nijedna zemlja nikada prije nije platila."

Kada su ga ponovno upitali postoje li razlozi za vjerovanje da je napad neizbježan, američki predsjednik rekao je:

"Nadam se da nije, ali shvaćamo to vrlo ozbiljno jer su oni jednostavno ludi."

Dodao je da američke vlasti istražuju te navode.

Američke obavještajne službe podijeljene oko vjerodostojnosti prijetnje

Dok Iran nastavlja s oštrom retorikom i prijetnjama razornim posljedicama u slučaju novih napada, CNN je izvijestio da novi američki obavještajni podaci upućuju na to da Teheran razrađuje planove za moguću detonaciju prljave bombe ili uporabu kemijskog oružja u američkoj prijestolnici.

Međutim, prema tom izvješću, američki dužnosnici nisu suglasni oko toga ima li Iran sposobnost provesti takav plan, bi li ga doista pokušao ostvariti te koliko su sami obavještajni podaci vjerodostojni.

CNN navodi da su planovi za koje su američke vlasti doznale vrlo konkretni te uključuju određene lokacije i mete, zbog čega su pokrenute pripreme za moguće izvanredne situacije.

Što je "prljava bomba"

Ipak, jedan od izvora upozorio je da postoji neslaganje oko toga ima li Iran uopće ljude raspoređene na odgovarajućim položajima za provedbu takvog napada.

Prema izvorima CNN-a, iranske sposobnosti za izvođenje takve operacije nisu se povećale, ali se promijenila motivacija Teherana. Istodobno nema dokaza da je Iran donio odluku o provedbi navodnih planova.

Prljava bomba oružje je koje kombinira konvencionalni eksploziv s radioaktivnim materijalom. Eksplozija nije nuklearna, ali može raspršiti radioaktivne tvari i kontaminirati područje koje se može protezati na nekoliko gradskih blokova ili više kilometara.

Majid Asgaripour via REUTERS

Bijela kuća: Nema vjerodostojnih prijetnji američkom teritoriju

Glasnogovornica Bijele kuće Lauren Bis pokušala je umanjiti zabrinutost, poručivši da američke vlasti prate sve potencijalne prijetnje.

"Sjedinjene Države prate sve moguće prijetnje, ali trenutačno nema vjerodostojnih prijetnji američkom teritoriju", navela je u priopćenju.

CNN je svoje izvješće objavio dan nakon što se šef izraelskog Mossada Roman Gofman vratio iz Washingtona, gdje se, prema navodima medija, sastao s visokim američkim dužnosnicima, uključujući direktora CIA-e Johna Ratcliffea, kako bi im prenio najnovije izraelske obavještajne podatke o Iranu.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ustraje na stajalištu da Sjedinjene Države i Izrael trebaju nastaviti vojnu kampanju protiv iranskog režima.

Prema izvješćima više američkih medija, pojedini visoki dužnosnici američke administracije tijekom proteklog razdoblja premješteni su u vojne komplekse ili zaštićene državne rezidencije zbog mogućih sigurnosnih prijetnji.

Iran odbacuje optužbe: "Izmišljene su kako bi se opravdali napadi"

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei odbacio je optužbe kao "neutemeljene", piše Euronews.

U objavi na društvenoj mreži X ustvrdio je da su navodi o planiranju napada prljavom bombom dio "izmišljene" medijske priče čiji je cilj opravdati napade na ključnu iransku infrastrukturu.

"Iran smatra uporabu kemijskog oružja u bilo kakvim okolnostima potpuno neprihvatljivom te odlučno odbacuje i izričito poriče lažne i izmišljene optužbe iznesene u tom kontekstu", poručio je Baghaei.

Ujedno je upozorio da Iran zna odgovoriti na svaki čin agresije.

"Iran vrlo dobro zna kako odgovoriti na svaki čin agresije i jamči da taj odgovor neće biti zaboravljen", rekao je.

Teheran već dulje prijeti Sjedinjenim Državama, Izraelu i svim državama koje bi podržale nove vojne operacije protiv Irana, najavljujući snažan odgovor koji bi mogao uključivati i napade na njihovu teritoriju.

Napetosti rastu i u Hormuškom tjesnacu

Nove prijetnje dolaze u trenutku nastavka sukoba Sjedinjenih Država i Irana u Hormuškom tjesnacu.

Obje strane pojačavaju pritisak kako bi osigurale što povoljnije uvjete u slučaju postizanja mirovnog sporazuma, dok istodobno raste zabrinutost zbog mogućeg dodatnog širenja sukoba.

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