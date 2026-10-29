"vilinski dimnjak"
VIDEO / Turska: U urušavanju kamene formacije u Kapadokiji dvoje mrtvih
Dvije osobe su poginule, a pet ih je ozlijeđeno nakon urušavanja stijene u četvrtak na popularnom turističkom odredištu u turskoj Kapadokiji.
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„Pronašli smo tijela dviju osoba”, objavio je guverner Nevsehira Huseyin Kok. Prema riječima ministra pravosuđa Akina Gurleka, na tom lokalitetu pod zaštitom UNESCO-a ozlijeđeno je još najmanje pet osoba.
Nesreća se dogodila oko 15:15 po lokalnom vremenu, nakon „odrona kamenja zbog klizišta” u gradiću Gomereu.
Kapadokija, svjetski popularno turističko odredište, dom je stjenovitih formacija poznatih kao „vilinski dimnjaci”, nastalih vulkanskom aktivnošću.
Kapadokya’da peribacası yıkıldı… Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacası yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği öğrenildi. https://t.co/vIpa2dYzA2— Lale Haber (@lale_haber) October 29, 2026
Vlasti su se prije dvije godine vratile obnovi te lokacije ugrožene stoljećima erozije, prirodne degradacije i masovnog turizma, piše France Presse.
„Kapadokija je vrlo važna destinacija, ali ima i vrlo krhke formacije”, rekao je u rujnu za dnevni list Daily Sabah direktor agencije za upravljanje lokalitetom Aydin Cem Aslanbay.
„Činimo sve što je u našoj moći kako bismo spriječili daljnje propadanje.”
Prema njegovim riječima, lokalitet godišnje privuče 4,5 milijuna posjetitelja i ostvaruje prihod od 2,5 milijardi dolara.
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