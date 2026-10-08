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VIDEO / Urušila se sedmerokatnica u Istanbulu: Spasioci izvlače ljude, među ozlijeđenima i djeca

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N1 Info
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08. lis. 2026. 09:47
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gif turska urušavanje
Emrullah Erdinc/X

U istanbulskoj četvrti Maltepe u četvrtak rano ujutro došlo je do djelomičnog urušavanja sedmerokatne stambene zgrade. Spasilačke službe izvukle su petero ljudi, među kojima je dvoje djece, dok se potraga za ostalim stanarima nastavlja.

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Nesreća se dogodila oko 5:40 u ulici Doğu, u naselju Cevizli, kada su se urušili dijelovi prva tri kata zgrade. Uzrok urušavanja zasad nije poznat, javlja agencija Anadolu.

Na mjesto nesreće odmah su stigli vatrogasci, policija, medicinske ekipe i pripadnici turske Uprave za katastrofe i hitne slučajeve (AFAD).

Spašeno petero ljudi, među njima dvoje djece

Spasioci su najprije evakuirali stanare s viših, neoštećenih katova, a potom započeli pretraživanje ruševina uz pomoć potražnih pasa.

Iz ruševina je izvučeno petero ozlijeđenih, uključujući dvoje djece, koji su prevezeni u bolnice. Prema riječima istanbulskog guvernera Davuta Güla, nitko od spašenih nije životno ugrožen.

Tijekom intervencije pozlilo je i jednom vatrogascu, koji je također prevezen u bolnicu.

U akciji sudjeluje 175 vatrogasaca s 56 vozila, dok je AFAD angažirao dodatnih 25 djelatnika, pet vozila i dva potražna psa.

Policija je zatvorila prilazne prometnice, a zbog opasnosti od daljnjeg urušavanja spasioci rade uz pojačane mjere opreza.

Guverner: Za troje stanara još se traga

Guverner Gül izjavio je da je zgrada izgrađena 1987. godine te da ima poslovni prostor u prizemlju i šest stambenih katova s ukupno 12 stanova.

Prema službenim podacima, u zgradi su prijavljene 33 osobe, a urušavanjem su pogođena četiri stana u kojima je prijavljeno 14 ljudi.

"Utvrđeno je da su dvije osobe bile izvan grada. Od preostalih 12 stanara petero je spašeno, s četvero smo uspostavili kontakt, a za troje se potraga nastavlja", rekao je Gül.

Dodao je da se procjenjuje kako bi pod ruševinama moglo biti sedam osoba, ali je upozorio da broj nije konačan jer nije poznato jesu li u stanovima boravili i gosti ili su pojedini stanari bili odsutni.

Utvrđeno je i da je tekstilna radionica u prizemlju zgrade u trenutku urušavanja bila prazna, javlja Index.

Pokrenuta istraga o uzrocima urušavanja

Tursko Ministarstvo unutarnjih poslova imenovalo je dvojicu upravnih inspektora koji će istražiti okolnosti nesreće i utvrditi je li bilo propusta ili nemara tijekom projektiranja, izgradnje ili naknadnih preinaka zgrade.

Uz upravnu, provest će se i sudska istraga.

Stanari koji su ostali bez domova bit će privremeno smješteni u hotel koji je osigurao AFAD, a iz predostrožnosti su evakuirane i okolne zgrade.

Spasilačka akcija se nastavlja.

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Teme
istanbul turska urušavanje zgrade

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