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VIDEO / Urušila se sedmerokatnica u Istanbulu: Spasioci izvlače ljude, među ozlijeđenima i djeca
U istanbulskoj četvrti Maltepe u četvrtak rano ujutro došlo je do djelomičnog urušavanja sedmerokatne stambene zgrade. Spasilačke službe izvukle su petero ljudi, među kojima je dvoje djece, dok se potraga za ostalim stanarima nastavlja.
Nesreća se dogodila oko 5:40 u ulici Doğu, u naselju Cevizli, kada su se urušili dijelovi prva tri kata zgrade. Uzrok urušavanja zasad nije poznat, javlja agencija Anadolu.
Na mjesto nesreće odmah su stigli vatrogasci, policija, medicinske ekipe i pripadnici turske Uprave za katastrofe i hitne slučajeve (AFAD).
Spašeno petero ljudi, među njima dvoje djece
Spasioci su najprije evakuirali stanare s viših, neoštećenih katova, a potom započeli pretraživanje ruševina uz pomoć potražnih pasa.
Iz ruševina je izvučeno petero ozlijeđenih, uključujući dvoje djece, koji su prevezeni u bolnice. Prema riječima istanbulskog guvernera Davuta Güla, nitko od spašenih nije životno ugrožen.
Tijekom intervencije pozlilo je i jednom vatrogascu, koji je također prevezen u bolnicu.
U akciji sudjeluje 175 vatrogasaca s 56 vozila, dok je AFAD angažirao dodatnih 25 djelatnika, pet vozila i dva potražna psa.
Policija je zatvorila prilazne prometnice, a zbog opasnosti od daljnjeg urušavanja spasioci rade uz pojačane mjere opreza.
İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü.— DarkWeb Haber (@darkwebhaber) October 8, 2026
Kurtarma çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/bDqyU5Ubc4
Guverner: Za troje stanara još se traga
Guverner Gül izjavio je da je zgrada izgrađena 1987. godine te da ima poslovni prostor u prizemlju i šest stambenih katova s ukupno 12 stanova.
Prema službenim podacima, u zgradi su prijavljene 33 osobe, a urušavanjem su pogođena četiri stana u kojima je prijavljeno 14 ljudi.
"Utvrđeno je da su dvije osobe bile izvan grada. Od preostalih 12 stanara petero je spašeno, s četvero smo uspostavili kontakt, a za troje se potraga nastavlja", rekao je Gül.
Dodao je da se procjenjuje kako bi pod ruševinama moglo biti sedam osoba, ali je upozorio da broj nije konačan jer nije poznato jesu li u stanovima boravili i gosti ili su pojedini stanari bili odsutni.
Utvrđeno je i da je tekstilna radionica u prizemlju zgrade u trenutku urušavanja bila prazna, javlja Index.
🔴 MALTEPE’DE 6 KATLI BİNADA ÇÖKME!— Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) October 8, 2026
İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta 6 katlı bir binanın 2 katında çökme meydana geldi.
Binada mahsur kalanların olduğu belirtilirken, üst katlarda bulunan kişiler arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. pic.twitter.com/BwqpocCZZZ
Pokrenuta istraga o uzrocima urušavanja
Tursko Ministarstvo unutarnjih poslova imenovalo je dvojicu upravnih inspektora koji će istražiti okolnosti nesreće i utvrditi je li bilo propusta ili nemara tijekom projektiranja, izgradnje ili naknadnih preinaka zgrade.
Uz upravnu, provest će se i sudska istraga.
Stanari koji su ostali bez domova bit će privremeno smješteni u hotel koji je osigurao AFAD, a iz predostrožnosti su evakuirane i okolne zgrade.
Spasilačka akcija se nastavlja.
İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın saniyeler içinde çöktüğü ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/FZjb3gxZ1Z— Asayiş Berkemal (@asayisberkemal0) October 8, 2026
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