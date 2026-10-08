DOLINA NERETVE
Podzemni požar u Dalmaciji: Dim se uvlači u naselja, građani pozvani da zatvore prozore
Stanovnike doline Neretve u četvrtak ujutro dočekali su gust dim i neugodan miris paljevine koji se šire s požarišta na močvarnom području. Iako na površini nema većih plamenova, vatra još nije ugašena jer duboko ispod tla i dalje tinja organski materijal.
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Najveći problem predstavlja debeli sloj humusa i drugih organskih tvari koje izgaraju nekoliko metara ispod površine. Zbog toga se s požarišta neprestano podiže dim, praćen intenzivnim mirisom paljevine.
Požar se širi ispod površine
Ovakve požare iznimno je teško ugasiti jer se vatra može širiti dubokim slojevima tla, čak i kada površina izgleda potpuno mirno. Podzemno izgaranje može trajati dugo, a postoji i opasnost od ponovnog izbijanja plamena.
Zbog vremenskih uvjeta dim se proširio dolinom Neretve, a neugodan miris uvukao se u okolna naselja i zadržava se blizu tla, piše novinar Slobodne Dalmacije Stanislav Soldo.
Za potpuno gašenje požara bit će potrebno temeljito natapanje tla i kontinuirano nadziranje požarišta kako bi se spriječilo ponovno rasplamsavanje vatre.
Građanima se preporučuje oprez
Stanovnicima područja zahvaćenih dimom preporučuje se da do smirivanja situacije drže prozore zatvorenima i izbjegavaju nepotrebno izlaganje dimu.
Poseban oprez savjetuje se osobama osjetljivima na onečišćenje zraka.
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