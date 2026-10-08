Podzemni požar u Dalmaciji: Dim se uvlači u naselja, građani pozvani da zatvore prozore

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Stanovnike doline Neretve u četvrtak ujutro dočekali su gust dim i neugodan miris paljevine koji se šire s požarišta na močvarnom području. Iako na površini nema većih plamenova, vatra još nije ugašena jer duboko ispod tla i dalje tinja organski materijal.

Podijeli

Oglas

Najveći problem predstavlja debeli sloj humusa i drugih organskih tvari koje izgaraju nekoliko metara ispod površine. Zbog toga se s požarišta neprestano podiže dim, praćen intenzivnim mirisom paljevine.

Požar se širi ispod površine

Ovakve požare iznimno je teško ugasiti jer se vatra može širiti dubokim slojevima tla, čak i kada površina izgleda potpuno mirno. Podzemno izgaranje može trajati dugo, a postoji i opasnost od ponovnog izbijanja plamena.

Zbog vremenskih uvjeta dim se proširio dolinom Neretve, a neugodan miris uvukao se u okolna naselja i zadržava se blizu tla, piše novinar Slobodne Dalmacije Stanislav Soldo.

Za potpuno gašenje požara bit će potrebno temeljito natapanje tla i kontinuirano nadziranje požarišta kako bi se spriječilo ponovno rasplamsavanje vatre.

Građanima se preporučuje oprez

Stanovnicima područja zahvaćenih dimom preporučuje se da do smirivanja situacije drže prozore zatvorenima i izbjegavaju nepotrebno izlaganje dimu.

Poseban oprez savjetuje se osobama osjetljivima na onečišćenje zraka.