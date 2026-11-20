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VIDEO / Uzbuna u europskoj zemlji: Podignuti borbeni zrakoplovi, istražuju se dva moguća incidenta
Poljska vojska zaprimila je dojave o mogućem padu nepoznatih objekata na jugoistoku Poljske, u blizini granice s Ukrajinom, izjavio je u petak Jacek Goryszewski, glasnogovornik operativnog zapovjedništva oružanih snaga.
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Zbog ruskog zračnog napada na Ukrajinu tijekom noći poljsko ratno zrakoplovstvo preventivno je podiglo borbene zrakoplove. Uzbune su u međuvremenu ukinute, no policija, vatrogasci, vojska i tužiteljstvo istražuju dojave o nepoznatim objektima, priopćilo je vojno zapovjedništvo.
„Provjeravamo dvije moguće povrede zračnog prostora. Prikupljamo informacije od saveznika i građana... No, naravno, raspolažemo i zapisima naših radarskih sustava”, rekao je Goryszewski za privatnu televizijsku postaju TVN24.
An explosion was captured on CCTV at approximately 6:35 AM near Chmielek, in Biłgoraj County, eastern Poland. The explosion is visible on the right-hand side of the footage, which appears to show a sudden flash followed by a blast. Chmielek is located approximately 97 km from Lublin in a straight line, or around 110–120 km by road.— GeoInsider (@InsiderGeo) November 20, 2026
Dodao je da je riječ o mjestu Chmielek na jugoistoku Poljske, udaljenom oko 45 kilometara od ukrajinske granice.
„Službe su obavijestili građani, a na teren je upućena ekipa kako bi osigurala područje i pronašla mjesto pada, ako se on doista dogodio”, rekao je.
Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da je primio izvješća o sigurnosnoj situaciji na tom području te da trenutačno nema prijetnje iz zraka. O situaciji je obaviješten i poljski predsjednik.
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