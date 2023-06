Volite se sunčati na balkonu? Oprez, u Njemačkoj vam prijete drastične kazne

Podijeli :

Ljeti mnogi žele iskoristiti sunčano vrijeme na svom balkonu i potamniti. No ako kod kuće u vrtu ili na balkonu pokažete previše kože, to svakako može postati problem u Njemačkoj. Naime, nije svaki susjed sretan zbog tolike slobode. Neke stvari su ionako zabranjene na balkonu.

Sunčanje bez odjeće na balkonu i u vrtu općenito je dopušteno.

U principu, stanari mogu koristiti svoj balkon ili vrt kako žele. To vrijedi i za sunčanje bez odjeće, pojašnjava u priopćenju Udruga njemačkih stanara (DMB).

Međutim, mora se uzeti u obzir lokalno stanovništvo. I stanodavac također može imati riječ, piše Fenix magazin.

Svima koji se vole sunčati na balkonu, terasi ili uz bazen bez odjeće – bilo u unajmljenom stanu ili u vlastitom domu – to je uglavnom dopušteno. Osim ako nekome to smeta. Prema izvješću Njemačke uredničke mreže (RND), tada se u pojedinačnim slučajevima može počiniti upravni prekršaj koji je kažnjiv novčanom kaznom do 1.000 eura.

No, nitko tko se sunča gol na balkonu ili u zajedničkom vrtu ne mora računati s raskidom ugovora o najmu stana. Stanodavci to obično moraju tolerirati. Situacija je drukčija kada stanari višestambene zgrade iskoriste tople temperature za vrijeme na balkonu – tu može zaprijetiti opomena zbog remećenja kućnog mira, poručuju iz DMB-a.

