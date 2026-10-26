Oglas

šestero ozlijeđenih

Žestoki ruski napadi na Ukrajinu: Moskva tvrdi da je pogodila brod koji je plovio prema Odesi

author
Hina
|
26. lis. 2026. 07:40
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
- DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Handout / Odesa Regional Military Administration / AFP/Ilustracija

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u ponedjeljak da su njegove snage pogodile teretni brod koji je plovio prema ukrajinskoj luci Odesi, izvijestila je državna novinska agencija RIA, a ukrajinske vlasti su izvijestile da je u ruskim napadima na Ukrajinu ozlijeđeno šest osoba.

Oglas

Ministarstvo je navelo da je brod prevozio vojni teret namijenjen ukrajinskoj vojsci.

Ruske snage također su pogodile infrastrukturu na trima vezovima u luci Čornomorsk, priopćilo je ministarstvo.

Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je i da je pogodilo elektranu u Harkivu, drugom po veličini gradu u Ukrajini, skladište u okolnoj regiji te još jednu elektranu u Hmeljničkoj oblasti.

U ruskom napadu na ukrajinski grad Zaporižja na jugoistoku zemlje, izvedenom tijekom noći, ozlijeđene su četiri osobe, objavio je u ponedjeljak na Telegramu regionalni guverner Mihajlo Semikin.

Još dvije osobe ozlijeđene su u ruskim napadima na Černihivsku oblast, priopćila je ukrajinska Služba za izvanredna stanja putem Telegrama.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
rusko ministarstvo obrane odesa rusija ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ