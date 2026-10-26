Žestoki ruski napadi na Ukrajinu: Moskva tvrdi da je pogodila brod koji je plovio prema Odesi

Handout / Odesa Regional Military Administration / AFP/Ilustracija

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u ponedjeljak da su njegove snage pogodile teretni brod koji je plovio prema ukrajinskoj luci Odesi, izvijestila je državna novinska agencija RIA, a ukrajinske vlasti su izvijestile da je u ruskim napadima na Ukrajinu ozlijeđeno šest osoba.

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Ministarstvo je navelo da je brod prevozio vojni teret namijenjen ukrajinskoj vojsci.

Ruske snage također su pogodile infrastrukturu na trima vezovima u luci Čornomorsk, priopćilo je ministarstvo.

Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je i da je pogodilo elektranu u Harkivu, drugom po veličini gradu u Ukrajini, skladište u okolnoj regiji te još jednu elektranu u Hmeljničkoj oblasti.

U ruskom napadu na ukrajinski grad Zaporižja na jugoistoku zemlje, izvedenom tijekom noći, ozlijeđene su četiri osobe, objavio je u ponedjeljak na Telegramu regionalni guverner Mihajlo Semikin.

Još dvije osobe ozlijeđene su u ruskim napadima na Černihivsku oblast, priopćila je ukrajinska Služba za izvanredna stanja putem Telegrama.