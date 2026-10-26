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Doroteja Antić: Mislim da stranačka iskaznica više neće otvarati sva vrata

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N1 Info
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26. lis. 2026. 14:46
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Članica novosadske studentske skupine STAV (Studenti protiv autoritarne vlasti), Doroteja Antić, koja se već 19 mjeseci nalazi u političkom egzilu u Hrvatskoj, komentirala je izborni poraz Aleksandra Vučića i pobjedu studentske liste u Srbiji.

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Teme
doroteja antić n1 studio uživo nina kljenak

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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