n1 studio uživo
Doroteja Antić: Mislim da stranačka iskaznica više neće otvarati sva vrata
N1 Info
|
26. lis. 2026. 14:46
|
0komentara
Članica novosadske studentske skupine STAV (Studenti protiv autoritarne vlasti), Doroteja Antić, koja se već 19 mjeseci nalazi u političkom egzilu u Hrvatskoj, komentirala je izborni poraz Aleksandra Vučića i pobjedu studentske liste u Srbiji.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 4 h
Najnovije
Oglas
Oglas