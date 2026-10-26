MVEP potvrdio
Hrvat nestao u teškoj nesreći: Potonula naftna platforma, traje potraga
Hrvatski državljanin nestao je u potonuću naftne platforme u vodama Gabona, rečeno je u ponedjeljak Hini iz ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP).
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Naftna platforma tvrtke Borr Drilling izgubila je stabilnost i potonula u subotu navečer. U vrijeme nesreće na platformi je bilo 115 zaposlenika – spašeno je njih 110, a za petero se još uvijek traga.
Prema dosad dostupnim informacijama, nestao je jedan hrvatski državljanin, rekao je MVEP.
Hrvatsko veleposlanstvo u Maroku, nadležno za Gabon, u kontaktu je s nadležnim tijelima te poduzima potrebne diplomatsko-konzularne aktivnosti radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, dodalo je ministarstvo.
MVEP i veleposlanstvo u Rabatu u kontaktu su s obitelji nestalog hrvatskog državljanina te nastavljaju pozorno pratiti razvoj situacije i aktivnosti potrage, dodalo je.
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