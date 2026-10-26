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MVEP potvrdio

Hrvat nestao u teškoj nesreći: Potonula naftna platforma, traje potraga

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Hina
|
26. lis. 2026. 13:23
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plinska platforma, naftna platforma, nafta, plin, luka, zagađenje, okoliš
Pixabay/Ilustracija

Hrvatski državljanin nestao je u potonuću naftne platforme u vodama Gabona, rečeno je u ponedjeljak Hini iz ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP).

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Naftna platforma tvrtke Borr Drilling izgubila je stabilnost i potonula u subotu navečer. U vrijeme nesreće na platformi je bilo 115 zaposlenika – spašeno je njih 110, a za petero se još uvijek traga.

Prema dosad dostupnim informacijama, nestao je jedan hrvatski državljanin, rekao je MVEP.

Hrvatsko veleposlanstvo u Maroku, nadležno za Gabon, u kontaktu je s nadležnim tijelima te poduzima potrebne diplomatsko-konzularne aktivnosti radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, dodalo je ministarstvo.

MVEP i veleposlanstvo u Rabatu u kontaktu su s obitelji nestalog hrvatskog državljanina te nastavljaju pozorno pratiti razvoj situacije i aktivnosti potrage, dodalo je. 

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Teme
gabon mvep naftna platforma

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