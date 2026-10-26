Poznati mehaničar upozorio na grešku pri servisu: "Ovo nemojte raditi bez razloga"

Russel Bailo on Unsplash

Automobil ste odvezli na redovni servis, zamijenili ulje i očekujete da će sve raditi barem jednako dobro kao prije. No poznati automehaničar upozorava na jedan dodatni zahvat koji neki vlasnici i serviseri smatraju korisnim, iako u određenim slučajevima može izazvati upravo suprotan učinak. Riječ je o resetiranju elektronike automatskog mjenjača, postupku koji zvuči bezazleno, ali ako se obavi bez potrebe i bez odgovarajuće prilagodbe, posljedice mogu biti neugodne, pa čak i skupe.

Podijeli

Oglas

Na problem je upozorio Ahmed Ibraheem, poznatiji kao The Car Care Nut, iskusni stručnjak za Toyotine i Lexusove automobile koji na YouTubeu redovito objašnjava kako pravilno održavati vozila i izbjeći nepotrebne popravke, prenosi tportal.

U novoj snimci, piše Autoblog, osvrnuo se na dva elektronička sustava koja mnogi vlasnici modernih Toyotinih automatskih mjenjača pogrešno razumiju. Jedan se odnosi na adaptivnu memoriju mjenjača, a drugi na pokazatelj toplinskog opterećenja ulja.

Kako piše Autoblog, upravo je pogrešno tumačenje tih funkcija razlog zbog kojeg neki vozači traže servisne zahvate koji njihovom automobilu uopće nisu potrebni.

Mjenjač pamti kako radi, a neki žele izbrisati njegovu memoriju

Moderni automatski mjenjači nisu samo mehanički sklopovi. Njihovim radom upravlja elektronika koja prati brojne parametre i prilagođava način mijenjanja stupnjeva prijenosa.

Kod određenih Toyotinih klasičnih automatskih mjenjača upravljačka jedinica koristi adaptivne vrijednosti kako bi prilagodila tlakove i vrijeme uključivanja pojedinih spojki.

Jednostavnije rečeno, sustav tijekom korištenja prikuplja podatke i prilagođava rad mjenjača njegovim stvarnim uvjetima. No na internetskim forumima i među dijelom vlasnika automobila proširilo se uvjerenje da nakon svake zamjene ulja u mjenjaču treba izbrisati tu memoriju i omogućiti elektronici da sve ponovno nauči.

Ibraheem upozorava da to nije univerzalno pravilo. Kod mjenjača o kojima govori resetiranje adaptivnih vrijednosti predviđeno je za određene popravke i servisne postupke, primjerice nakon zahvata na unutarnjim komponentama prijenosa.

Ako se memorija izbriše bez opravdanog razloga, upravljačka jedinica može izgubiti vrijednosti koje je prethodno prilagodila stvarnom stanju mjenjača. U takvoj situaciji potrebno je provesti propisani postupak ponovnog učenja, odnosno prilagodbe.

Jedan nepotreban zahvat može izazvati grubo mijenjanje brzina Prema objašnjenju poznatog mehaničara, nakon resetiranja memorije na određenim Toyotinim mjenjačima potrebno je obaviti posebnu probnu vožnju tijekom koje elektronika ponovno uspostavlja odgovarajuće parametre rada.

Ako se taj postupak preskoči ili ne provede pravilno, mjenjač može početi grublje mijenjati stupnjeve prijenosa, trzati ili reagirati drukčije nego prije servisa. Takvo ponašanje nije samo pitanje udobnosti. Nepravilno upravljanje tlakovima i uključivanjem spojki može povećati njihovo opterećenje i trošenje.

To, naravno, ne znači da će svako resetiranje odmah oštetiti mjenjač niti da je postupak sam po sebi štetan. U određenim slučajevima resetiranje je potrebno i dio je pravilnog popravka. Problem nastaje kada se obavlja bez jasnog tehničkog razloga ili bez poštovanja uputa proizvođača.

Zato se postupci ne smiju generalizirati na sve automobile s automatskim mjenjačem. Različiti proizvođači, pa čak i različite izvedbe mjenjača iste marke, mogu zahtijevati drukčije servisne procedure.

Još jedna zabluda odnosi se na stanje ulja

Ibraheem se osvrnuo i na takozvani pokazatelj toplinske degradacije ulja automatskog mjenjača. Naziv zvuči kao da automobil ima poseban senzor koji izravno mjeri kvalitetu ulja, no kod sustava o kojem govori nije riječ o takvom mjerenju.

Elektronika na temelju radnih uvjeta i temperaturnog opterećenja izračunava određenu vrijednost koja služi kao pomoćni pokazatelj. To znači da se iz nje ne može jednostavno i pouzdano zaključiti u kakvom je stanju ulje niti je sama po sebi zamjena za propisani plan održavanja.

Mehaničar zato savjetuje da se vlasnici ne oslanjaju isključivo na takve izračune, nego da održavanje planiraju prema odgovarajućim servisnim uputama. U svojoj preporuci za određene Toyotine automatske mjenjače navodi zamjenu ulja svakih 60.000 milja, odnosno približno 96.500 kilometara, ili šest godina.

No taj interval ne treba automatski primjenjivati na svaki Toyotin ili Lexusov model. Mjerodavne su servisne specifikacije za konkretno vozilo, vrstu mjenjača i uvjete korištenja.

Što pitati mehaničara prije servisa?

Najvažniji savjet zapravo je vrlo jednostavan. Ako tijekom servisa automatskog mjenjača netko predloži resetiranje njegove adaptivne memorije, pitajte zašto je taj postupak potreban i predviđa li ga proizvođač za konkretan zahvat.

Jednako je važno provjeriti hoće li nakon resetiranja biti obavljena propisana prilagodba mjenjača. Kod redovne zamjene ulja najvažnije je koristiti tekućinu odgovarajuće specifikacije, osigurati pravilnu razinu i pridržavati se servisnog postupka proizvođača.

Moderni automatski mjenjači složeni su i skupi sklopovi, a njihov pravilan rad ovisi o usklađenosti mehanike, hidraulike i elektronike. Zato Ibraheemovo upozorenje ima jednostavnu poruku - dodatni zahvat nije automatski i bolji zahvat.

Ponekad je za dug život automatskog mjenjača najvažnije ne dirati ono što već pravilno radi.