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ministar pravosuđa za n1

Habijan o sramotnim prizorima iz Splita: "Kazne su odgovarajuće, a sad dolazimo do pitanja onih koji ih izriču"

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N1info
|
19. lis. 2026. 15:52
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Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan gostovao je u N1 Studiju uživo kod Hrvoja Krešića, gdje je govorio o deset godina Andreja Plenkovića na čelu Vlade, povjerenju građana u pravosuđe, uvođenju doživotnog zatvora, slučaju onečišćenja u Gospiću te skandaloznim povicima dijela navijača Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa.

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Teme
damir habijan n1 studio uživo n1 tv video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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