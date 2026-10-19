Habijan o sramotnim prizorima iz Splita: "Kazne su odgovarajuće, a sad dolazimo do pitanja onih koji ih izriču"

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan gostovao je u N1 Studiju uživo kod Hrvoja Krešića, gdje je govorio o deset godina Andreja Plenkovića na čelu Vlade, povjerenju građana u pravosuđe, uvođenju doživotnog zatvora, slučaju onečišćenja u Gospiću te skandaloznim povicima dijela navijača Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa.

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