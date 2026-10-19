ministar pravosuđa za n1
Habijan o sramotnim prizorima iz Splita: "Kazne su odgovarajuće, a sad dolazimo do pitanja onih koji ih izriču"
N1info
|
19. lis. 2026. 15:52
|
0komentara
Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan gostovao je u N1 Studiju uživo kod Hrvoja Krešića, gdje je govorio o deset godina Andreja Plenkovića na čelu Vlade, povjerenju građana u pravosuđe, uvođenju doživotnog zatvora, slučaju onečišćenja u Gospiću te skandaloznim povicima dijela navijača Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas