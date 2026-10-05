Stanovi u ovom gradu drastično su poskupjeli: Za 20-ak kvadrata traži se više od 100.000 eura

Cijene ne padaju prije svega zato što prodavatelji nisu prisiljeni prodati. Da jesu, da moraju, onda bi se prilagodili tržištu. Imamo nekretnine koje se prodaju isti dan ili u roku od par dana jer je istaknuta realna, normalna cijena, a ima i onih koji mjesecima stoje u oglasnicima, a tih je i više, jer su tražene cijene nerealne i previsoke.