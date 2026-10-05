Jedna nesreća opet otvorila pitanje romobila: Stručnjaci traže tri velika poteza

Povod za novu raspravu, ali i postrožavanje pravila koje je najavio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović bila je snimka nedavne nesreće iz Dugog Sela. Na njoj se vidi kako dvojica maloljetnika na jednom romobilu udaraju u automobil i prelijeću preko poklopca motora, pri čemu su prošli tek s lakšim ozljedama.