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velike promjene?

Jedna nesreća opet otvorila pitanje romobila: Stručnjaci traže tri velika poteza

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Hina
|
05. lis. 2026. 14:59
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23.09.2025., Osijek - U organizaciji HAK-a zapoceo je novi preventivno-edukativni program o koristenju elektricnog romobila „Sigurna voznja e-romobila“. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL
Davor Javorovic/PIXSELL

Uvođenje evidencije vozila povezane s vlasnikom, obvezno osiguranje i periodični pregledi tehničke ispravnosti električnih romobila tri su konkretna prijedloga kojima prometni vještaci žele stati na kraj sve učestalijim nesrećama i kaosu na ulicama.

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Prijedlozi su izneseni na IX. Kongresu sudskih vještaka u Zagrebu, gdje su prometni stručnjaci Krunoslav Ormuž i Robert Spudić upozorili kako zakonska pravila dramatično zaostaju za sve bržim i snažnijim vozilima.

Povod za novu raspravu, ali i postrožavanje pravila koje je najavio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović bila je snimka nedavne nesreće iz Dugog Sela. Na njoj se vidi kako dvojica maloljetnika na jednom romobilu udaraju u automobil i prelijeću preko poklopca motora, pri čemu su prošli tek s lakšim ozljedama.

Događaj je nanovo otvorio pitanje ključnih problema ovog prijevoznog sredstva, od vožnje dvije osobe na jednom romobilu do ignoriranja osnovnih prometnih propisa.

Vještaci naglašavaju da se sigurnost ne može graditi samo na policijskim kontrolama vozača. Na Kongresu su stoga iznijeli konkretne prijedloge, priopćili su u ponedjeljak iz Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja.

Evidencija električnih romobila bi se, kako ističu, mogla vezati uz broj ili drugu oznaku okvira kako romobil nakon prometne nesreće više ne bi bio anonimno vozilo kojem se tek naknadno pokušava pronaći vlasnik.

Romobili povećane snage i brzine postali iznimna opasnost

Obvezno osiguranje trebalo bi riješiti dio problema naknade štete kada romobil ozlijedi drugu osobu ili ošteti tuđu imovinu, dok bi periodični pregled trebao dati odgovor na pitanje je li vozilo kojim se sudjeluje u prometu doista tehnički sigurno.

Takav pregled mogao bi obuhvatiti okvir, gume, kočnice i svjetlosnu opremu, ali i bateriju, električne instalacije te eventualne preinake kojima su povećane snaga ili brzina vozila.

Na tržištu se lako mogu nabaviti modeli koji višestruko premašuju zakonsko ograničenje od 0,6 kilovata snage i brzine od 25 kilometara na sat pa vještaci ističu da kupnja takvog vozila ne daje pravo sudjelovanja u prometu.

U kombinaciji s malim kotačima, nezaštićenim tijelom vozača i pogrešnom procjenom brzine, preuređeni romobili postaju iznimna opasnost.

Zakonske izmjene trenutačno su u javnom savjetovanju, a struka poručuje kako pravila treba promijeniti prije nego što sljedeća nesreća završi tragičnim posljedicama.

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Teme
električni romobili prometni stručnjaci

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