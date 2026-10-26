N1 STUDIO UŽIVO
Radovanović o studentima: Govorio sam studentima da moraju imati što iskrenije odnose sa susjedima
N1 Info
|
26. lis. 2026. 14:54
|
0komentara
Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bio je Rade Radovanović, novinar i politički analitičar koji je pomno pratio studentski pokret od nastanka do jučerašnje pobjede na izborima koji su označili kraj 14-godišnje političke vladavine Aleksandra Vučića.
Oglas
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 4 h
Najnovije
Oglas
Oglas