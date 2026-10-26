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Viralna snimka

Proslavljeni srpski košarkaš na urnebesan način reagirao na pad Vučića, pogledajte što je objavio

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N1 Info , Nova.rs
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26. lis. 2026. 09:40
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Aleksandar Vucic
ELVIS BARUKCIC / AFP

Proslavljeni srpski košarkaš Vladimir Lučić na originalan je način reagirao na uvjerljivu pobjedu Studentske liste na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji.

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Studentska lista odnijela je pobjedu nad Srpskom naprednom strankom (SNS), čime je nakon 14 godina okončana vladavina Aleksandra Vučića.

Nakon što je Vučić priznao izborni poraz, Lučić se oglasio na društvenim mrežama, a njegova je objava privukla pozornost zbog neobičnog izbora videa. Podijelio je isječak iz poznate viralne snimke na kojoj žena tijekom jednog slavlja izgovara rečenicu koja je postala internetski hit:

„Što nemam jedan pištolj, nanu mu j**em!”

Sve o izborima u Srbiji pronađite OVDJE.

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Teme
aleksandar vučić izbori u srbiji studentska lista vijesti iz srbije vladimir lučić

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