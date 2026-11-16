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PROBLEM RADA NA CRNO

Oreščanin: "Inspektori bi trebali provjeravati i oglase na banderama i Njuškalu"

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N1 Info
|
16. stu. 2026. 11:28
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Dražen Oreščanin iz Udruge Glas poduzetnika (UGP) gostovao je Novom danu kod Nine Kljenak, gdje je govorio o novom državnom proračunu, dodatnim opterećenjima za poduzetnike, uvođenju sidrenih cijena i problemima s kojima se suočavaju mali poduzetnici i obrtnici.

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