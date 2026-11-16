raskid ugovora
Nakon velike afere, Fond vratio europske milijune za jamu Sovjak
Čak 44 milijuna europskih eura, potrebnih za sanaciju, raskidom ugovora više nije dostupno.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vratio je europska sredstva osigurana za sanaciju jame Sovjak, budući da je početkom 2026. raskinut ugovor s dosadašnjim izvođačem.
Inicijalno je procijenjeno da će sanacija jame koštati 51,8 milijuna eura, a od tog iznosa je 44 milijuna eura financirano sredstvima EU-a, ostalih 15 posto je trebao osigurati Fond. Dakle, tih 44 milijuna eura raskidom ugovora više nisu dostupna, ali iz Fonda kažu da već rade na osiguravanju novih EU sredstava, piše Novi list.
"Nakon raskida ugovora s izvođačima, Fond je, sukladno propisanim procedurama, izvršio povrat 4,8 milijuna eura koja su iz EU fondova do tada bila isplaćena za provedene sanacijske radove.
Fond već provodi aktivnosti na osiguravanju EU sufinanciranja i pripremi novog postupka javne nabave, čija se objava planira u prvoj polovini 2027. godine. Raskid ugovora s dosadašnjim izvođačima ne znači odustajanje od projekta sanacije jame Sovjak. Naprotiv, riječ je o koraku koji je bio nužan kako bi se projekt mogao nastaviti s novim izvođačem", kazali su iz Fonda.
Istraga korupcije
Dakle, novčana EU sredstva koja su bila dodijeljena, morali su vratiti, a nova tek treba osigurati. Vraćeno je 4,8 milijuna eura budući da je to bio iznos koji je Fondu dodijeljen u skladu s dinamikom radova, a s dinamikom radova je i Fond plaćao izvođačima, s kojima je ugovor raskinut početkom ove godine.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao provoditelj projekta sanacije početkom 2026. godine raskinuo je ugovor sa zajednicom izvođača koju čine GK grupa, Ivicom Consulting i Ecom. Radovi su znatno kasnili, a otvorena je i istraga EPPO-a zbog sumnji na mito i korupciju.
"Ugovor je sklopljen u prosincu 2021. godine, a završetak sanacije bio je predviđen u kolovozu 2026. godine. Međutim, nakon proteka skoro 85 posto ugovorenog vremena bilo je izvedeno svega 9 posto planiranih radova.
Uz značajna kašnjenja, Fond je prilikom donošenja odluke o raskidu ugovora uzeo u obzir i činjenicu da je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) proveo istragu te podignuo optužnicu protiv vlasnika GK grupe zbog sumnje na nepravilnosti pri pribavljanju referenci potrebnih za sudjelovanje u postupku javne nabave", kažu iz Fonda.
Što se tiče plaćenih iznosa izvođačima, iz Fonda kažu da su izvođačima isplatili predujam od 10 posto ugovorenog iznosa što je iznosilo 4,97 milijuna eura, te još 4,6 milijuna eura za izvedene radove, dok vrijednost preostalih obračunatih, a nepodmirenih radova iznosi približno 2,6 milijuna eura.
Naplata potraživanja
Fond je poduzeo pravne korake radi naplate potraživanja isplaćenih iznosa od izvođača.
"Fond je poduzeo niz pravnih i financijskih koraka radi zaštite javnih sredstava i naplate potraživanja od dosadašnjih izvođača. Aktiviranjem bankarskih jamstava za uredno izvršenje ugovora i povrat predujma do sada je naplaćeno ukupno 8,3 milijuna eura, od čega 7,8 milijuna eura po jamstvima GK grupe te oko 500 tisuća eura po jamstvu društva Ivicom Consulting.
Osim naplate jamstava, Fond je prema izvođačima istaknuo i prvo privremeno potraživanje u iznosu od 17 milijuna eura s PDV-om. Budući da je u ožujku ove godine nad GK grupom, vodećim članom zajednice izvođača, otvoren stečajni postupak.
Fond je svoja potraživanja s osnova ugovora i osnova naknade štete nastale raskidom ugovora prijavio u stečajni postupak koji je u tijeku", kažu iz Fonda.
U jamu Sovjak od 1950-ih više od 30 godina odlagan je opasni otpad bez mjera zaštite okoliša i potrebne komunalne infrastrukture.
Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša na sjednici Općinskog vijeća Viškova nedavno je poručio da će jama Sovjak sigurno biti sanirana.
Kazneni postupak
Vinkovački poduzetnik Miroslav Šaravanja priznao je da mu je Robert Gotić iz GK grupe dao mito između prosinca 2020. i veljače 2022. kako bi iskoristio svoje veze u trgovačkim društvima i financijskim institucijama te mu pomogao oko projekta Sovjak.
Presudom koja je donijeta na temelju sporazuma kažnjen je s 11 mjeseci rada za opće dobro i 50 tisuća eura novčane kazne. Oduzeto mu je i nešto više od 130 tisuća eura mita koje je dobio od Gotića.
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