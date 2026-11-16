Dakle, novčana EU sredstva koja su bila dodijeljena, morali su vratiti, a nova tek treba osigurati. Vraćeno je 4,8 milijuna eura budući da je to bio iznos koji je Fondu dodijeljen u skladu s dinamikom radova, a s dinamikom radova je i Fond plaćao izvođačima, s kojima je ugovor raskinut početkom ove godine.