Goran Mijaljica
Psihijatar za N1: "Ima se jako puno toga reći kako bi se sustav mogao popraviti"
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je psihijatar Goran Mijaljica. Razgovarali su o tragičnoj smrti Kristiana Josipa Periša i stanju u hrvatskom zdravstvenom sustavu, posebice psihijatriji.
Oglas
PROČITAJTE JOŠ
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas