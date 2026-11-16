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Goran Mijaljica

Psihijatar za N1: "Ima se jako puno toga reći kako bi se sustav mogao popraviti"

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N1 Info
|
16. stu. 2026. 13:15
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Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je psihijatar Goran Mijaljica. Razgovarali su o tragičnoj smrti Kristiana Josipa Periša i stanju u hrvatskom zdravstvenom sustavu, posebice psihijatriji.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
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