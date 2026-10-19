Tena Šimonović Einwalter
Pučka pravobraniteljica: Kritičke glasove se pokušava utišati, tako i moj. Odnos prema instituciji je — niste bitni
Naša Nina Kljenak razgovarala je s pučkom pravobraniteljicom Tenom Šimonović Einwalter u Novom danu. Komentirale su skandal u Splitu, kada su pripadnici Torcide u povorci uzvikivali fašističke pozdrave, zazivali Hitlera i logore smrti.
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