Pučka pravobraniteljica: Kritičke glasove se pokušava utišati, tako i moj. Odnos prema instituciji je — niste bitni

Naša Nina Kljenak razgovarala je s pučkom pravobraniteljicom Tenom Šimonović Einwalter u Novom danu. Komentirale su skandal u Splitu, kada su pripadnici Torcide u povorci uzvikivali fašističke pozdrave, zazivali Hitlera i logore smrti.

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