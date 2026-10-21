rat u Jemenu
Vidmarović: "Hutisti Saudijskoj Arabiji nanose ogromnu štetu uz minimalne troškove"
Vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović u N1 Novom danu kod Hanan Nanić komentirao je napredovanje pokreta Ansar Allah u Jemenu i njegove posljedice za odnose snaga na Bliskom istoku.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Boris Dežulović
|
20. lis.|
Regija
|
20. lis.
Oglas
Oglas
SK
|
prije 35 min.
SK
|
prije 3 h
Najnovije
Oglas
Oglas