Oglas

novi dan

Puhovski o izborima u Srbiji: Pred pobjednicima je ogroman posao, ali pitanje je imaju li snage za to

author
N1 Info
|
26. lis. 2026. 11:27
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Gost Hrvoja Krešića u Novom danu N1 televizije bio je politički analitičar Žarko Puhovski osvrćući se na izvanredne parlamentarne izbore u Srbiji i poraz Aleksandra Vučića.

Oglas

PROČITAJTE JOŠ

Teme
hrvoje krešić novi dan žarko puhovski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ