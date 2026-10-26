Kavana Corso
HDZ prozvao Tomaševića: "Hvali se onim što je napravila Vlada"
Zagrebački HDZ prozvao je u ponedjeljak gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog toga što se pohvalio povratkom nekadašnjeg sjaja kavani Corso u palači na uglu Ilice i Gundulićeve ulice čiju je obnovu financirala i provela Vlada.
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"Tomislav Tomašević posljednjih dana najavljuje povratak nekadašnjeg sjaja kavani Corso. Pritom svoju objavu na Facebooku ilustrira raskošnom fotografijom obnovljene palače na uglu Ilice i Gundulićeve. Postoji samo jedan problem. Tu palaču nije obnovio Tomašević. Nije je obnovio ni Grad Zagreb. Obnovila ju je Vlada Republike Hrvatske", istaknuli su u priopćenju iz zagrebačkog HDZ-a.
Država je, naglasili su, financirala i provela cjelovitu obnovu zgrade, uključujući konstrukcijsku obnovu prostora kavane Corso, obnovu pročelja, stolarije i instalacija.
Iz zagrebačkog HDZ-a upozorili su i da se tijekom cijelog razdoblja obnove zgrade Grad Zagreb "nije sjetio" raspisati čak ni javnu nabavu za uređenje interijera kavane nego je to učinio prošli tjedan, "kad je vidio da je obnova završena".
Ocijenili su i da je sve to već trebalo biti gotovo, a kavana dovršena istodobno s ostatkom zgrade.
"Tomašević nije sposoban na vrijeme obaviti svoj posao, ali je zato sposoban rezultat državne obnove predstaviti kao vlastiti uspjeh", ustvrdili su te dodali da je to "još jedan od pokušaja obmane Zagrepčana u kojem se Tomašević i Možemo hvale onim što je napravila Vlada".
Tako je, kažu u zagrebačkom HDZ-u, bilo s tramvajima, autobusima, obnovama bolnica, škola, vrtića, crkava, tako je i s ovom velebnom palačom.
"Drugo ime Možemo je Prijevara", stoji u priopćenju koje je potpisao predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Zagreba Ivan Matijević.
Palača u kojoj je smještena kavana Corso cjelovito je obnovljena izvana. Idući je korak uređenje interijera kavane, a Grad će za tu svrhu izdvojiti oko dva milijuna eura.
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