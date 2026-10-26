od 1. studenog
Carina uvodi novu uslugu
Carinska uprava 1. studenoga 2026. uvodi novu digitalnu uslugu - eObračun carinskih davanja u putničkom prometu (eODPP) - namijenjenu putnicima koji unose robu na teritorij Hrvatske odnosno Europske unije, a na koju se plaćaju uvozna davanja.
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Korištenjem nove digitalne usluge, putnici će moći provjeriti obvezu plaćanja uvoznih davanja na robu koju namjeravaju unijeti u osobnoj prtljazi, ali i prijaviti robu koja premašuje dopuštena vrijednosna ili količinska oslobođenja, navodi se u objavi na internetskim stranicama Carinske uprave.
Isto tako, putnici će moći platiti uvozna davanja u iznosu obračunatom na temelju prijave.
Prijava se može podnijeti do pet dana (120 sati) prije planiranog dolaska na jedan od međunarodnih graničnih prijelaza u Republici Hrvatskoj. Pri dolasku na granični prijelaz carinski će službenik u kratkom postupku provjeriti prijavu i robu te, ako ne utvrdi nesukladnosti, okončati postupak uvoza.
"Intuitivan dizajn i jednostavnost korištenja bili su prioritet u razvoju aplikacije, stoga je unos informacija potrebnih za obračun uvoznih davanja sveden na svega pet koraka", ističu iz Carinske uprave.
Usluga eODPP namijenjena je svim putnicima koji putuju u EU preko hrvatskih graničnih prijelaza, bez obzira radi li se o cestovnim, željezničkim, zračnim ili pomorskim prijelazima.
Za njezino korištenje nije potrebna registracija ni prijava. Usluga je, navodi se, potpuno prilagođena računalima, pametnim telefonima i tabletima, a bit će dostupna od 1. studenoga 2026. godine.
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