Ahmetović: Vidim najizravniju vezu između Andreja Plenkovića i Frane Barbarića

Podijeli :

Saborska zastupnica i politička tajnica SDP-a Mirela Ahmetović komentirala je veliku plinsku aferu koja potresa Hrvatsku.

“Uopće me ne čudi da je u lipnju višak plina od 63 posto kupio PPD po cijeni od 11 eura. Ista je novinarka pisala i kad je Ina bila uključena u aferu, a sudionici su bili HEP i PPD. Tad je HEP od njih otkupio plin po skupljoj cijeni nego je bila predviđena u prvotnom natječaju koji je poslije poništen. Tad je sav avans platio PPD-u i prije nego je plin potekao prema HEP-u. To je samo jedan od koraka dobro uhodane konstrukcije djelovanja svih tih sudionika”, rekla je saborska zastupnica Mirela Ahmetović.

Pogledajte razgovor Ranka Stojanca s Majdom Burić: On o HEP-u, ona o Mostu Nova uredba Vlade, Plenković: HEP više neće morati kupovati plin od Ine

Također, dodaje: “Čudi me da godinu dana nakon mog javnog istupa kad sam pozvala Državno odvjetništvo da mi se javi s dodatnim informacijama i da pokrenu izvide, nitko mi se još nije javio. Možda je to moglo zaustaviti cijelu ili bar dio priče o kojoj danas govorimo. Kazneno djelo zloupotrebe položaja i ovlasti dužnosnika je i propuštanje činjenja nečeg zbog čega nastane šteta. Ovdje je nedvojbeno dužnosnik ili Vlada RH propustila staviti izvan snage uredbu i time je počinila štetu javnom poduzeću HEP-u i građanima Hrvatske. Ne govorim ovdje o grijehu, moje osobno mišljenje je da itekako ima elemenata kaznenog dijela. Zadnji istupi DORH-a da ne mogu detaljnije odgovoriti jesu li pokrenuli izvid možda znači da je on stvarno pokrenut i da će netko odgovarati”, rekla je.

Ahmetović se pita: “Ako nije dovoljno da netko istrese 737 milijuna kuna avansno, ako nije dovoljno da netko potpuno ilegalno gradi vilu kako to čini predsjednik uprave HEP-a, ako nije dovoljna afera da HEP svjesno kupuje plin po daleko višoj cijeni pa onda višak prodaje po daleko jeftinijoj cijeni, onda ne znam što je Plenkoviću potrebno da se ostvari njegova borba protiv korupcije? Vidim najizravniju vezu između Andreja Plenkovića i Frane Barbarića. Plenković je predložio, a nadzorni odbor HEP-a je imenovao Franu Barbarića na mandat na još 4 godine i nakon afera. Plenković zastupa činjenje Frane Barbarića koje ide na štetu HEP-a jer isisava novac iz HEP-a koji ide tko zna kome”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok