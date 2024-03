SDP-ov plan C: Milanović će moći biti u paralelnoj kampanji od 9. do 17. travnja

Podijeli :

Zvonimir Barisin / Pixsell

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović potvrdio je u ponedjeljak, odgovarajući na pitanja novinara, kako se zabrana sudjelovanja u kampanji za predsjednika Zorana Milanovića ne odnosi na izbore za Europski parlament jer zakon tako izričito kaže.

Kako trenutno stoje stvari, očekuje se da će Glavni odbor SDP-a već na sjednici u ponedjeljak 25. ožujka, kad se sastaje kako bi izglasao liste kandidata za izbore za Sabor i za izbore za EP, donijeti i odluku i Milanovićevoj kandidaturi za EP, gdje će opet biti prvi na listi, piše Novi list.

Naime, to mu Ustav i zakon dozvoljavaju, a s obzirom na to da odluka o raspisivanju europskih izbora koji se održavaju 9. lipnja stupa na snagu dva mjeseca ranije, 9. travnja, to znači da se Milanović može kandidirati kao nositelj liste SDP-a za Europski parlament i mimo odluke Ustavnog suda normalno sudjelovati u kampanji dugih 8 dana, od 9. travnja do 17. travnja, za kad je raspisao izbore za Sabor.

Da je znao da će ga Ustavni sud izblokirati, vjerojatno bi parlamentarne izbore raspisao i kasnije, možda 21. ili 28. travnja, a možda i u svibnju, pa bi duže mogao sudjelovati paralelno u dvije paralelne kampanje.

No, i ovih osam dana je uz rječnik Zorana Milanovića dovoljno da u završnici kampanje za parlamentarne izbore poentira za SDP.

Naravno, Milanović može biti prvi na listi SDP-a za europske izbore, a da pritom ne mora postati zastupnik u EP-u. Kao i na svim drugim izborima, može aktivirati zamjenu, a stranka odlučuje je li to prvi sljedeći kandidat na listi.

Na izričito pitanje novinara o tome, Milanović jučer nije otklonio tu mogućnost.

