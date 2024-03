SDP i Milanović imaju asa u rukavu? Počeli oštri obračuni dojučerašnjih saveznika

"Sad je sasvim izvjesno i jasno da će Most biti presudan i mi ćemo pitati tko želi podržati mene kao kandidata za premijera i naš program. Vidjet ćemo što će biti. Ako ne bude takve konstelacije unutar Hrvatskog sabora za vladu koju bi vodio Most, postoji uvijek opcija novih izbora", poručio je Mostovac Grmoja gostujući na HRT-u.

Osim obračuna s korupcijom, istaknuo je da želi zaustaviti "woke ludilo". Smatra da se udara na vrijednosti koje su važne svakom Hrvatu, poput obiteljskih vrijednost i hrvatskog identiteta koje treba štititi.

"U tom smislu sam najavio neke poteze, od iniciranja slanja vojske na državnu granicu kako bismo zaustavili ilegalne migracije, do ograničenja uvoza strane radne snage jer to dodatno snižava cijenu rada i tjera naš narod iz Domovine. Želimo sve novce koje imamo na raspolaganju uložiti u demografsku obnovu. Mislim da je to prioritet i u tom smislu predlažemo i jedinstveni dječji doplatak i ostale mjere", rekao je Grmoja.

Kazao je kako se građanima najavljuju rijeke pravde, ali naglašava kako one mogu poteći samo iz čistog izvora.

"Ne mogu poteći iz kompromitiranih izvora koji su nam nanijeli Bajića ili Cvitana ako govorimo o SDP-u ili koji su nam nanijeli Zlatu Hrvoj Šipek i Turudića ako govorimo o HDZ-u. Samo novi ljudi mogu donijeti takve promjene i obračun s korupcijom. Uvjeren sam da će građani prepoznati da smo mi u zadnje četiri godine uvijek bili na njihovoj strani. Napadali su nas i HDZ i SDP, ali mi smo tada potvrdili i pokazali da smo uvijek na strani hrvatskih građana", ustvrdio je.