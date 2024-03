Željka Antunović: Milanović je već počeo stvarati probleme u SDP-u

Podijeli :

Bivša ministrica obrane u vladi Ivice Račana, bivša SDP-ovka, Željka Antunović u N1 Studiju uživo s našom Ninom Kljenak komentirala je poziciju SDP-a nakon objave predsjednika Republike Zorana Milanovića da se namjerava kandidirati za premijera na listi SDP-a.

“Moje dugogodišnje članstvo i moje razočarenje i izlazak iz stranke nikad nisu i neće utjecati na moj politički stav, na političku analizu zbog koje ste me pozvali”, rekla je na početku Željka Antunović.

Nakon “političke bombe” koju je u petak u javnost pustio Zoran Milanović, na lijevo liberalnom bloku dogodila se promjena dinamike. Antunović je već ranije u intervjuima komentirala da Milanovića smatra intelektualcem i načitanom, obrazovanom osobom, no s problemom karaktera i ophođenja. Na pitanje je li je iznenadila kandidatura, a potom i ponašanje SDP-a prema tome, Antunović je rekla:

“Ne želim se baviti njegovim karakterom jer zauzima toliko prostora i sam svjedoči o svom karakteru, ljudi će na izborima to moći reći.

Što se tiče SDP-a, o tome sam puno puta govorila i moj sukob s Milanovićem je nastao jer sam smatrala da stranku treba graditi i dograđivati, a njemu je stranka bila instrument promocije. On je počeo proces raslojavanja, odnosno stvaranja problema unutar SDP-a. Prvi je napravio čistku članstva. Poslije njega su to, nažalost, nastavili raditi njegovi nasljednici. Desetak godina sam se nadala da će se pojaviti netko, pa kad se pojavio Grbin, željela sam zaustaviti degradaciju stranke, ali on je, nažalost, napravio čistku u prvom koraku i konačno sam shvatila prije tri godine da tu, što se unutarstranačke demokracije tiče, ne postoji nada. Stranku su preuzeli ljudi kojima je važnija promocija nego razvoj stranke.

U stranci još uvijek vidim niz izvrsnih pojedinaca koji pokazuju velike iskorake na lokalnoj razini. U SDP-u ima niz izvrsnih ljudi koji stručno mogu pokriti određena područja, ali ne mogu isplivati jer tko god je pokazao svoj stav, taj je bio ili potjeran ili marginaliziran. Tu je uloga Zorana Milanovića bila jako loša, ali nije jedini. Sad se vidi da u SDP-u nema ni d od unutastranačke demokracije jer je potez kojem smo svjedočili bilo nepromišljen, nitko nije izvagao što to nosi, što odnosi, to nije dobro.”

Činjenica je da SDP-u ipak rejting raste, kaže i dodaje: “SDP je u četiri godine postao nerelevantan, novinari su ih sve manje pozivali kao predstavnike lijeve političke opcije. To pokazuje padajuću putanju kojom su išli. Kad su složili ovu ad hoc koaliciju, rejting je naglo porastao jer su ih ljudi na prvu prepoznali kao one koji žele promijeniti vlast. Na izbore izlazi SDP, pitanje je koliko su kao stranka spremni preuzeti vlast jer Milanović je samo jedan čovjek. S druge strane imamo HDZ s partnerima koji su definitivno predugo na vlasti. Kao građanka željela bih vidjeti promjenu, ali sam dugo željela da se u oporbi stvori lider koji bi to napravio.”

Na kraju se kratko osvrnula i na Možemo: “Možemo je dobro procijenio svoje mogućnosti. U ove četiri godine propustili su graditi svoju infrastrukturu. Oni su zatvorena skupina paranoičnih ljudi koji ne vjeruju nikome, propuštaju širenja stranke članstvom. To je možda za lokalne izbore, ali na nacionalnoj razini nije dovoljno.”

