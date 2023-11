Plenković: Anušićev stupanj obrazovanja nije važan za poziciju. Politika je ogledalo društva

Podijeli :

Nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a Andrej Plenković dao je izjavu.

Na početku je nabrojao o čemu se sve raspravljalo.

“Čuo sam o fantomskim internim anketama HDZ-a, malom broju mandata…”, rekao je Andrej Plenković odgovarajući na pitanja novinara o proračunu i dodao: “Toliko je lažnih informacija plasirano… Najjednostavnije je pitati HDZ imate li anketu pa da čujete da je to laž. Što se tiče rejtinga, stalno smo na oko 25 do 30 posto i to nakon što nam je počela osma godina mandata… Na prošlim smo izborima osvojili ukupno 63 mandata što je najviše ikad.

Što se tiče proračuna, gledate da bude primjeren trenutku. Jedna smo od zemalja koja se nakon 2020. žilavo oporavlja, ima kontinuirani rast BDP-a i ubrzani pad udjela javnog duga u BDP-u.”

Na pitanje postoje li interne ankete, odnosno postoje li istraživanja o rejtingu, rekao je: “Mi radimo istraživanja, ali brojka koja se pojavila je lažna. Nitko za to nije čuo.”

Govoreći o koalicijskim suradnjama i mogućoj suradnji s Domovinskim pokretom, Plenković je rekao: “Treba podsjetiti da je Domovinski pokret na prošlim izborima rekao da neće u koaliciju s HDZ-om, odnosno s predsjednikom stranke, sa mnom. Mi smo im zahvalili i ostavili ih gdje spadaju, a to je u oporbi. Što se tiče suradnje s političkim akterima, kod nas je to jasno. Imamo odličnu suradnju s partnerima. Svaka opcija koja će pristupati HDZ-u ucjenjivački, kao Most 2015., nema ni teoretske šanse, bez obzira tko što rekao, da budu partner HDZ-u. Anušić je rekao da nije do njega, nego do njih.”

O spornom iskorištavanju EU sredstava: “To nisu novci Fonda solidarnosti”

O zamrzavanju studentskog statusa Ivana Anušića i na pitanje je li stupanj obrazovanja važan za ministarsku poziciju rekao je: “On je to sve objasnio. Odstupanje od obrazovanja nije nužno za bavljenje politikom. Stupanj obrazovanja nije važan za ministarsku poziciju. Politika je ogledalo društva. Tko dobije povjerenje da predstavlja u Saboru, on predstavlja. I Anušić ima mandat kao većina članica i članova Vlade.”

O povlačenju zahtjeva Marija Banožića rekao je: “Odobrili smo mu zahtjev 6+6, a ostalo morate pitati njegovu odvjetnicu.”

O iskorištavanja EU sredstava u Ministarstvu kulture rekao je: “Što se tiče novaca, to nisu novci Fonda solidarnosti EU-a. Radi se o trenutku, kako je rekla ministrica, neposredno nakon potresa kako bi se napravile odgovarajuće snimke šteta i kako bi se smanjila ugroza ljudi za procjenu štete. Za sve moguće nepravilnosti eventualno nastale kasnije u postupanju Geodetskog fakulteta, treba pitati tamo. Normalno je da se država u takvim okolnostima okreće fakultetima. Sporno je je li netko kasnije nezakonito koristio sredstva. Ako je bilo nepravilnosti, mi smo najzainteresiraniji da se to otkrije i kazni.”

