Plenković najavio dvije nove mjere Vlade za potporu svinjogojcima

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je u uvodu sjednice Vlade ocijenio kako najnoviji podatak o inflaciji u studenom ukazuje na jasan trend njezina usporavanja.

U uvodnom govoru predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je najbitnije zaključke.



“Hrvatska u trećem kvartalu bilježi najveću stopu rasta u EU-u”, rekao je na početku istaknuvši da su Vladine mjere tome pomogle.

“Druga dobra ekonomska vijest je današnji podatak da su cijene dobara i usluga u studenom usporile na 4,7 posto. To je znatno usporavanje rasta potrošačkih cijena na godišnjoj razini, s obzirom na to da je u listopadu inflacija iznosila 5,8 posto, rujnu 6,6, a kolovozu 7,8 posto. Stopa od 4,7 posto najniža je stopa inflacije od listopada 2021. godine kada je iznosila 3,8 posto. To je jasan trend usporavanja rasta inflacije proteklih mjeseci. Očekujemo solidaran doprinos svih aktera na tržištu”, dodao je i nastavio:

“Treća dobra ekonomska vijest je susret s potpredsjednicom EK-a Dubravkom Šuicom koja nas je izvijestila o realiziranoj isplati treće rate Plana oporavka 700 milijuna eura. Napominjem da je Državna riznica potvrdila da je 700 milijuna eura došlo na račun Riznice. Premašili smo 50 posto uplata u odnosu na raspoloživa sredstva i po tome smo prvi u EU-u.”

Na usporavanje inflacije je prema njegovim riječima utjecala i provedba petog paketa mjera Vlade za zaštitu kućanstava od rasta cijena.

Afrička svinjska kuga

Potom je govorio o afričkoj svinjskoj kugi te podsjetio na jučerašnji sastanak s nadležnim institucijama. “Situacija je sad pod kontrolom, zaraza se smiruje, posebno zahvaljujući mjerama koje poduzimamo, utemeljene na struci i znanosti. U tom pogledu danas će u Ministarstvu ministrica održati sastanak sa svim predstavnicima svinjogojaca o mjerama i potporama te poslušati što se još može učiniti. Također, napominjemo da bi bez mjera bila ugrožena većina svinjogojskog fonda u Hrvatskoj.

I danas ćemo donijeti dvije nove mjere. Prva je prijedlog odluke o jednokratnoj mjeri pomoći za nabavu svinjskih polovica, jednokratnom isplatom po subjektu do 600 eura. Kompenzirat ćemo im da kupe dovoljno mesa da održe svoju tradiciju. Meso će doći van zona ograničenja i bit će zdravo.

Donijet ćemo i Program državne potpore proizvođačima svinja većih težina kako bi se nadoknadili gubici. Odnosi se na one proizvođače čiji su objekti u zoni ograničenja. Iznos potpore je 2,15 eura po kilogramu”, rekao je.

BDP raste najbrže u EU-u

Kada je riječ o prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku prema kojoj je u trećem kvartalu 2023. godine BDP realno porastao za 2,8 posto u odnosu na isti kvartal 2022., rekao je da je u usporedbi s trenutnim podacima za 23 države članice EU-a Hrvatska u trećem kvartalu ove godine bilježi najveću stopu rasta u EU-u.

“Tome su pridonijeli hrvatski gospodarstvenici i radnici, kao i snažne intervencije Vlade u okolnostima brojnih kriza”, kaže Plenković.

Podsjetio je da je treći kvartal ove godine je već 11. kvartal zaredom s pozitivnom stopom kretanja BDP-a.

Uvođenje femicida kao kaznenog djela

Najavio je uvođenje femicida u zakon: “Obiteljskim zakonom ćemo dodatno zaštititi djecu te proširiti prava žrtava nasilja i pojačati kazne za počinitelje, ali i poslati poruku da je ubojstvo žene zato što je žena neprihvatljivo i zato uvodimo posebno kazneno djelo Teško ubojstvo ženske osobe, odnosno femicid.”

“Protivimo se političkim inicijativama za reviziju Vatinskih ugovora”, rekao je referirajući se na inicijativu Anke Mrak Taritaš.

Danas je na sjednici važan zakon – Zakon o plaćama u državnim i javnim službama. “Mijenjamo sustav sa 2.500 kategorija, uvodimo 16 platnih razreda s rasponom koeficijenta od 1 do 8. S tim da najniže koeficijente povećavamo za skoro 60 posto”, rekao je Plenković i istaknuo da je to još jedan korak prema povećanju plaća zaposlenih u državnim i javnim službama.

