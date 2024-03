Anušić: Milanović treba prestati negirati ono što je bilo dogovoreno na sastanku

Podijeli :

Slavko Midzor/PIXSELL

Ministar obrane Ivan Anušić dao je izjavu za medije i rekao da ne zna zašto se pozicija i novi mandat Daniela Markića ne čelu SOA-e dovodi u pitanje.

Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović danas je rekao da želi razgovarati o ravnatelju SOA-e, ali da je važno čuti argumente zašto bi Daniel Markić trebao dobiti novi mandat.

“SOA-u će 12 godina voditi jedan čovjek? Ja sam s tim čovjekom korektno surađivao, ali želim čuti argumente. Ne preko razglasa u vojarni”, rekao je.

“Ne znam zašto se to sada dovodi u pitanje”

Imenovanje Daniela Markića na poziciju ravnatelja SOA-e prokomentirao je i Ivan Anušić.

“Razgovarano je o generalu Tihomiru Kundidu i o sljedećem mandatu ravnatelja SOA-e. Bilo je konkretno riječ o Danielu Markiću i ne znam zašto se to sada dovodi u pitanje, nije mi jasno. Moram naglasiti da su to vrlo osjetljiva imenovanja i pozicije, čim prije treba prestati razgovarati u javnom prostoru i stalno poticati i negirati ono što je bilo dogovoreno na sastanku na Pantovčaku. Treba se složiti ili ne složiti s imenovanjem Markića na poziciju na kojoj je on do sada predano i odgovorno dva mandata vodio svoj posao”, poručio je ministar.

“Vanjska sigurnost neće biti ugrožena, imamo vremena, ali je problem što je medijski prostor pun tema o imenovanju Markića na dužnost i to nije dobro. Pozicija koju obavlja ravnatelj Markić je vrlo osjetljiva i to nije tema koju bi trebalo komunicirati javno. Ono što je dogovoreno treba odraditi i idemo dalje raditi posao u interesu Republike Hrvatske i njenih građana”, dodao je Ivan Anušić.

