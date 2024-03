Milanović: AP iz Bukurešta prijeti i obećava Polifemovu glavu dok u zemlji imamo situaciju

Podijeli :

N1

Predsjednik Republike Zoran Milanović u petak je boravio u Požegi gdje je sudjelovao na svečanoj primopredaji dužnosti načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH između admirala Roberta Hranja i general pukovnika Tihomira Kundida.

“Prije dva dana sam pokušao stupiti u kontakt s gospodinom AP-om, ali ne želi razgovarati. Već godinama traje opstrukcija nacionalne sigurnosti”, kaže predsjednik dodajući da to traje “zato jer si je netko umislio da to može”.

“Moramo razgovarati”, poručuje dodajući da se se “nasilno imenovanje Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom pretvara u jednu od najvećih farsi u povijesti ove države”.

“SOA i njezine nesavršene procedure su odgovorne jer AP to nie znao ranije. Sad ćemo osigurati da se to zna ranije pa da nemaš niz obrambenih fortifikacija od istine”, kaže Milanović dodajući da SOA prema zakonu ima ravnatelja i zamjenika, a zamjenik nije imenovan jer, kako kaže, to HDZ-u ne odgovara. “To su hrvatski zakoni, umjesto toga licitira se na pijaci tko je Vladin kandidat. “Vlada za to ima ovlasti kao i ja u izboru novog pape”, kaže predsjednik. Dodaje i da je to vrlo nekorektno prema Danijelu Markiću.

“SOA-u će 12 godina voditi jedan čovjek? Ja sam s tim čovjekom korektno surađivao, ali želim čuti argumente. Ne preko razglasa u vojarni”, kaže predsjednik.

Milanović naglašava da prioritete određuje onaj tko drži blagajnu, a to je HDZ. “Ovaj ministar nije zaslužio da mu se to kaže, ali AP”, dodaje. Govori kako je podržao nabavku aviona, ali da se ne može imati sve.

Milanović kaže i kako nam “AP iz Bukurešta prijeti i obećava Polifemovu glavu dok u zemlji imamo situaciju”. “Ne javlja se gospodin se ne javlja. ‘Mi smo za Markića’. Takvu mu nepravdu čine, to je tako kvarno. Nisam ništa odbio, ali da mogu prijeći preko propusta koji su se dogodili u farsi Turudić, ot ne mogu”, kaže.

Marko Milić i Povjerenstvo

Predsjednik kaže i kako su Željko Sabo i nek idrugi “završili iza rešetaka” zbog iste stvari zbog koje Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa danas nije kaznilo glasnogovornika Vlade Marka Milića.

“Ovo je untergang, put prema dolje, za cijelo društvo”, kaže.

Problemi sa SOA-om

Stvar je dogovora, ponavlja predsjednik govoreći o imenovanju ravnatelja SOA-e.

Vojni rok

“Bit će teško jer imamo ustavnu odredbu o prizivu savjesti i ukinuli smo obvezni vojni rok u trenutku kad je broj onih koji su se pozviali na to prešao 80 posto. Nitko nije htio ići u vojsku. Ne vidim načina…. Ne možete slati ljude na magnet da im provjerite govore li istinu ili lažu da imaju prigovor savjesti. Zato je vojni rok stavljen sa strane. Sad, ponovno ga uvesti. Vidite da do izbora neće biti ništa od toga. … vidjet ćemo. Neću reći da sam protiv. Ova vrsta osposobljavanja, osam tjedana dragovoljno je super, ali to je samo 120 ljudi ovaj puta za cijelu Hrvatsku”, kaže.

Dodaje da je profesionalna vojska ono što RH mora ekonomično i efikasno financirati. “Ne se preinvestirati u neki projekt, bili to avioni ili brodovi. Nadam se da tu grešku nismo napravili. Na potpunu neopreljenost… Da ovo duže traje, tko zna, možda bi s ovim ministrom nešto i bilo. S onim patetičnim likom prije njega, ništa”, zaključio je predsjednik.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.