opremanje vojske
Anušić predstavio rekordni vojni proračun: Stižu tenkovi, borbena vozila, helikopteri...
Prijedlog proračuna Ministarstva obrane (MORH) za 2027. iznosi 2,08 milijardi eura, što je 447 milijuna eura ili 27,3 posto više nego ove godine te je riječ o dosad najvećem obrambenom proračunu, u kojem je za opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske predviđeno 1,07 milijardi eura.
Prijedlog plana MORH-a za 2027. i projekcije za 2028. i 2029. godinu predstavio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić na sjednici saborskog Odbora za obranu.
U odnosu na 2016. predloženi proračun veći je za oko 1,56 milijardi eura ili 294,31 posto, a u odnosu na 2023. godinu za oko 1,04 milijarde eura ili 100 posto, izvijestio je MORH.
Udio ukupnih izdvajanja za obranu prema NATO-ovoj metodologiji iskazivanja u 2027. bit će na razini 2,37 posto BDP-a, dok je ove godine na razini 2,04 posto BDP-a.
Za program opremanja i modernizacije Hrvatske vojske u 2027. planira se 1,07 milijardi eura, što je oko 705 milijuna eura ili 193 posto više nego 2023. godine, kada je za tu namjenu bilo izdvojeno oko 365 milijuna eura.
Tenkovi, borbena vozila, helikopteri, raketni sustavi, samohodne haubice...
Među najvažnijim projektima opremanja i modernizacije nalaze se glavni borbeni tenkovi Leopard 2A8, višenamjenski borbeni avion, borbena vozila pješaštva Bradley, helikopteri Black Hawk, raketni sustavi HIMARS i Chunmoo te samohodne haubice Caesar.
Plan obuhvaća i besposadne letjelice, neborbena vozila, komunikacijsko-informacijske sustave, modernizaciju radara FPS-117 i zrakoplova Pilatus te nabavu sustava za borbu protiv besposadnih sustava.
U tijeku je i priprema projekta višenamjenskog broda, odnosno korvete za Hrvatsku ratnu mornaricu, kao i priprema nabave sustava protuzračne obrane srednjeg dometa.
"Predloženi proračun za 2027. omogućuje nastavak projekata opremanja, modernizacije i dodatnog razvijanja svih grana Hrvatske vojske", istaknuo je Anušić.
Za program upravljanja, obrazovanja i potpore osoblju planira se 619 milijuna eura. Anušić je istaknuo da će se nastaviti poboljšavati uvjeti života i rada vojnika te promicati vojni poziv.
Vojno osposobljavanje ove je godine obuhvatilo ukupno 3709 ročnika
Govoreći o temeljnom vojnom osposobljavanju, ministar je rekao da su u 2026. obuku prošla tri naraštaja ročnika, dok je obuka četvrtog naraštaja u tijeku. Uključujući četvrti naraštaj, temeljno vojno osposobljavanje ove je godine obuhvatilo ukupno 3709 ročnika, među kojima 245 žena. Stopa prigovora savjesti kreće se između jedan i tri posto.
Anušić je ocijenio da Hrvatska ima jedan od najuspješnijih modela vojnog osposobljavanja u Europi.
Kao prioritet u području vojne infrastrukture izdvojen je povratak Hrvatske vojske u Beli Manastir i obnova vojarne "Ban Josip Jelačić". Počeli su radovi na izgradnji vanjske infrastrukture vojarne, a priprema se i projektna dokumentacija za izgradnju novih građevina.
"Uz ovakav proračun Ministarstva obrane, nastavit ćemo razvijati nove i unaprjeđivati postojeće sposobnosti Hrvatske vojske. U projekte opremanja i modernizacije uključujemo hrvatske tvrtke, čime pridonosimo razvoju hrvatskog gospodarstva i tim tvrtkama dodatno otvaramo vrata na stranim tržištima", poručio je Anušić.
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