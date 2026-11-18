OŠTRA PORUKA
Anušić za N1: "Srbija mora proći katarzu zbog zločinačkih politika"
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić razgovarao je s reporterkom N1 Katarinom Plantak tijekom Kolone sjećanja u Vukovaru. Govorio je o emocijama koje ga vežu uz stradanje grada, važnosti jačanja Hrvatske vojske, odnosima sa Srbijom te suradnji s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem.
Anušić je istaknuo da su emocije tijekom obilježavanja obljetnice pada Vukovara svake godine sve snažnije.
"S odmakom vremena dobivate potpuno drugačiju dimenziju onoga što se dogodilo 1991. Koliko je ljudi bilo spremno izgubiti život, koliko smo bili slabiji, manje naoružani, a ipak smo ih 1991. zaustavili, a 1995. i pobijedili", rekao je.
Govoreći o stradanju Vukovaraca, podsjetio je na civile koji su nakon pada grada odvedeni na Ovčaru i ondje ubijeni.
"Ovom cestom su na Ovčaru odvedeni civili koji su pogubljeni. Ne smijemo to nikada zaboraviti. Hrvatskoj se nikada ne smije ponoviti ono što se dogodilo 90-ih. Moramo učiti iz povijesti, znati i čuvati sve to. Zato smo ovdje", poručio je.
"Da smo 1991. imali oružje koje imamo danas, ne bi se usudili ni krenuti na nas"
Anušić smatra da je Hrvatska danas, kada je riječ o obrambenim sposobnostima, neusporedivo snažnija nego početkom Domovinskog rata.
"Danas smo svjetlosnim godinama daleko od 1991. Da smo tada imali oružje koje imamo sada, ne bi se usudili ni krenuti na nas ili bi sve bilo gotovo za nekoliko sati", rekao je.
Naglasio je da sigurnosne okolnosti u svijetu zahtijevaju daljnje jačanje obrambenih sposobnosti.
"Vremena nisu dobra, izazovna su. Hrvatska se mora znati obraniti. Hrvatska vojska mora biti jamac sigurnosti državi i narodu. Nastavit ćemo je opremati, obučavati, naoružavati i čuvati ono što je teško stečeno 90-ih", poručio je ministar obrane.
"Srbija mora proći katarzu zbog zločinačkih politika"
Na pitanje o naoružavanju Srbije i očekivanjima od nove srbijanske vlasti, Anušić je poručio da je za Hrvatsku najvažnije rješavanje pitanja nestalih osoba iz Domovinskog rata.
"Mi se puno brinemo o tome što oni rade... Neka vrate dokumente o nestalima pa ćemo razgovarati. Srbija mora proći katarzu zbog zločinačkih politika. Sve drugo me ne zanima, zanima me što mi radimo", rekao je.
Dodao je da se nada pomacima s novom vlašću u Srbiji, ali da prvi signali ne daju previše razloga za optimizam.
"Nisam ni optimističan ni pesimističan, čekam da oni nešto kažu. Kad se izjasne o Domovinskom ratu, nestalima i svim zločinima koje su počinili, onda možemo razgovarati", istaknuo je.
Naglasio je da je Hrvatska dosad pokazivala spremnost na suradnju.
"Hrvatska je uvijek pružala ruku, surađivala i bila prijateljski nastrojena. Sve drugo ovisi o njima", poručio je Anušić.
O odnosu s Milanovićem: "Bilo bi lakše da imamo suglasje"
Ministar obrane osvrnuo se i na suradnju s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, osobito kada je riječ o pitanjima obrane i nacionalne sigurnosti.
"Nije otežana komunikacija. Mi smo dvije različite političke opcije i to je to. U ključnim strategijama se slažemo i radimo na tome da bude kako treba. Bilo bi lakše i bolje da imamo suglasje", rekao je.
Naglasio je da nacionalna sigurnost mora biti iznad političkih razlika.
"Ne treba strahovati za nacionalnu sigurnost, ona je jasna. To je iznad svih političkih opcija i ideala. Politika je samo alat. Naravno da političke odluke utječu i na stanje u Oružanim snagama, ali kada dođe do nacionalne sigurnosti, Hrvatska će svoje nacionalne interese zaštititi na svaki način", poručio je.
"Puno toga može biti bolje"
Na pitanje što bi u Hrvatskoj trebalo poboljšati, Anušić je odgovorio da prostora za napredak ima u brojnim područjima.
"Može puno toga bolje. Činimo i radimo koliko znamo, možemo i umijemo", rekao je.
Istaknuo je da se radi na poboljšanju materijalnog statusa hrvatskih vojnika, kao i na snažnijem uključivanju domaće vojne industrije u opremanje Hrvatske vojske.
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