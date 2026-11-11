Anušić odgovorio Milanoviću: Obmanjuje javnost i ponižava pobjedničku Hrvatsku vojsku!

Stoga, on je taj koji ponižava pobjedničku Hrvatsku vojsku i radi protiv hrvatskih interesa, a ne predsjednik Vlade Andrej Plenković, u čija tri mandata je provedena povijesna modernizacija Oružanih snaga Republike Hrvatske. Od nabave Rafalea, do opremanja Hrvatske vojske najmodernijim tenkovima Leopard 2A8, haubicama Caesar, raketnim sustavima Himars i Chunmoo, kamionima Tatra, Bradleyima, FPV dronovima, Black Hawkovima…, do kontinuiranog podizanja standarda života i rada hrvatskim vojnicima. Uz to, hrvatski projekt uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja jedan je od najuspješnijih modela vojne obuke u Europi.