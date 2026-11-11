"i dalje piše neistine"
Anušić odgovorio Milanoviću: Obmanjuje javnost i ponižava pobjedničku Hrvatsku vojsku!
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić odgovorio je na današnju objavu predsjednika Milanovića.
"Predsjednik Zoran Milanović zabranio je Hrvatskoj vojsci da sudjeluje u Misiji Europske unije za pomoć Ukrajini (EUMAM), u kojoj ni na koji način ne sudjeluju samo Hrvatska i Mađarska.
Kroz tu misiju obučeno je više od 100.000 Ukrajinaca koji se već petu godinu bore protiv ruske agresije.
Predsjednik Milanović zabranio je Hrvatskoj vojsci da sudjeluje i u NSATU, NATO-ovoj aktivnosti za sigurnosnu i obučnu potporu Ukrajini u kojoj ne sudjeluju samo Hrvatska, Mađarska i Luksemburg.
Točnije, predsjednik Milanović dezinformirao je i obmanjivao hrvatsku javnost da bi sudjelovanje u NSATU značilo slanje hrvatskih vojnika u rat u Ukrajinu. Istina je posve suprotna, Milanović je svojom zabranom spriječio odlazak dvoje hrvatskih stožernih časnika u zapovjedništvo NSATU-a u njemački Wiesbaden.
NSATU je dostigao punu operativnu sposobnost krajem 2024. godine. Nakon proteka dvije godine, hrvatska javnost mogla se izravno uvjeriti da nijedan vojnik iz te NATO aktivnosti nije poslan da ratuje u Ukrajinu. Unatoč tome, nisam primijetio da se predsjednik ispričao jer je svjesno dezinformirao i zastrašivao hrvatsku javnost.
"I dalje svjesno širi potpuno lažni narativ"
Štoviše, predsjednik u svojoj današnjoj objavi i dalje piše neistine o zagovaranju rata i uvlačenju Hrvatske u tuđi sukob. I dalje svjesno širi potpuno lažni narativ.
Predsjednik Milanović zabranio je Hrvatskoj vojsci i da sudjeluje u vojnom segmentu Koalicije voljnih.
I dok većina suvremene Europe i svijeta podupire Ukrajinu u njezinoj borbi za slobodu i neovisnost, predsjednik Milanović svojim neobjašnjivim postupcima izolira Hrvatsku vojsku i onemogućava njezin dodatni razvoj.
I to su činjenice.
Predsjednik Milanović, iz samo njemu poznatih razloga, tim je zabranama izravno spriječio Hrvatsku vojsku da sudjeluje u razmjeni znanja, informacija i iskustva s ukrajinskom vojskom koja je zbog gotovo petogodišnje obrane od ruske agresije trenutačno najobučenija i najiskusnija vojska.
Velike svjetske i europske vojske prolaze i izravnu obuku s ukrajinskim vojnicima i od njih uče najnovije taktike i strategije ratovanja kao i upravljanje modernim borbenim sustavima, jedino Hrvatska vojska takvim informacijama i obuci nema baš nikakav pristup – zahvaljujući Milanoviću.
Stoga, on je taj koji ponižava pobjedničku Hrvatsku vojsku i radi protiv hrvatskih interesa, a ne predsjednik Vlade Andrej Plenković, u čija tri mandata je provedena povijesna modernizacija Oružanih snaga Republike Hrvatske. Od nabave Rafalea, do opremanja Hrvatske vojske najmodernijim tenkovima Leopard 2A8, haubicama Caesar, raketnim sustavima Himars i Chunmoo, kamionima Tatra, Bradleyima, FPV dronovima, Black Hawkovima…, do kontinuiranog podizanja standarda života i rada hrvatskim vojnicima. Uz to, hrvatski projekt uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja jedan je od najuspješnijih modela vojne obuke u Europi.
Podsjećam još jednom, Vlada bivšeg premijera Milanovića hrvatskim je vojnicima smanjila plaće i uskratila druga materijalna prava.
Proračun Ministarstva obrane od 2016. godine u odnosu na tadašnju Vladu Zorana Milanovića povećan je tri puta.
Kada predsjednik Milanović spominje pozivanje na raport, podsjećam da je predsjednik upravo taj koji poziva generale i zabranjuje im sudjelovanje u procesima pri donošenju odluka nadležnih tijela važnih za Hrvatsku vojsku.
Također, Milanović bi trebao znati da se u Hrvatskoj vojsci koristi riječ – prijavak.
Sukladno zakonu – ministar obrane kao čelnik državnog tijela koje osigurava uvjete za funkcioniranje i djelovanje Hrvatske vojske u skladu sa svojim ovlastima kontinuirano provodi koordinaciju s Glavnim stožerom OS RH, odnosno načelnikom Glavnog stožera i nadležnim zapovjednicima u procesima donošenja odluka važnih za daljnji razvoj i izgradnju sposobnosti Hrvatske vojske.
Predsjednik Milanović, svjestan loših posljedica svojih odluka po Hrvatsku vojsku, danas je pokušao plasirati spin o tome da Vlada do danas nije uputila hrvatske vojnike u Zajedničko središte za analizu, obuku i izobrazbu – JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre) u Poljsku. Svrha JATEC-a jest identificiranje i podupiranje primjene lekcija iz ruskog rata protiv Ukrajine.
"Istina je sljedeća"
Štoviše, predsjednik neistinito predstavlja da je on taj koji je podržao odlazak hrvatskih vojnika u taj centar u Poljskoj. Predsjednik Milanović, naime, nema baš nikakvu formalnu ulogu u izboru i slanju časnika u JATEC. Ta je procedura po zakonu u nadležnosti Ministarstva obrane.
Istina je sljedeća.
Ministarstvo obrane iniciralo je i potaknulo Glavni stožer Oružanih snaga RH u veljači ove godine na popunjavanje pozicije u JATEC-u. Uslijedile su konzultacije o konkretnom položaju unutar JATEC-a tijekom kojih je sukladno uobičajenim procedurama bilo potrebno utvrditi koje je mjesto unutar tog središta za Hrvatsku vojsku od najvećeg interesa te potom izabrati odgovarajućeg kandidata.
Nakon provedenog internog postupka, izvršen je odabir djelatne vojne osobe koja će u koordinaciji i sukladno dogovoru sa Savezničkim zapovjedništvom za transformaciju biti upućena u JATEC sredinom studenog ove godine", priopćio je Ivan Anušić.
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