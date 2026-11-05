Anušić je u srijedu na Sveučilištu Harvard, na poziv bivše američke veleposlanice u Hrvatskoj Nathalie Rayes, sudjelovao na seminaru o sigurnosnoj situaciji u regiji. Govoreći u Centru Belfer, prenosi tportal, osvrnuo se na nedavne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima je Vučić poražen, te poručio da se nova vlast mora distancirati od njegove politike.