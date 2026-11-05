ministar obrane na Harvardu
Anušić poslao jasnu poruku novoj vlasti u Srbiji: "Morate se distancirati od Vučićeve politike"
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić tijekom službenog posjeta SAD-u oštro je kritizirao politiku Aleksandra Vučića, ocijenivši da je Srbija pod njegovim vodstvom bila najveći izvor nestabilnosti na jugoistoku Europe.
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Anušić je u srijedu na Sveučilištu Harvard, na poziv bivše američke veleposlanice u Hrvatskoj Nathalie Rayes, sudjelovao na seminaru o sigurnosnoj situaciji u regiji. Govoreći u Centru Belfer, prenosi tportal, osvrnuo se na nedavne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima je Vučić poražen, te poručio da se nova vlast mora distancirati od njegove politike.
„Republika Srbija pod vodstvom Aleksandra Vučića bila je najveći izvor nestabilnosti na jugoistoku Europe. U interesu mira i stabilnosti, nova srbijanska vlast mora se distancirati od velikosrpske politike Aleksandra Vučića, odnosno Slobodana Miloševića iz devedesetih godina”, poručio je Anušić, priopćio je MORH.
Stabilnost BiH od posebne važnosti
Ministar je govorio i o političkim promjenama u Mađarskoj te njihovim mogućim posljedicama za sigurnost regije.
Naglasio je da Hrvatska, kao članica EU-a i NATO-a, ima važnu ulogu u očuvanju regionalne stabilnosti i podupiranju euroatlantskih integracija susjednih država.
Posebno je izdvojio Bosnu i Hercegovinu, istaknuvši da su njezin mir i stabilnost od ključne važnosti za sigurnost hrvatskog susjedstva.
Anušić je upozorio i na važnost nastavka američke vojne prisutnosti na Kosovu u sklopu NATO-ove misije KFOR.
Poruka o Ukrajini
Govoreći o ruskoj agresiji na Ukrajinu, ministar je naglasio potrebu nastavka vojne i političke potpore Kijevu.
Prema njegovim riječima, Ukrajina svojom obranom već gotovo petu godinu pridonosi sigurnosti cijele Europe jer sprječava širenje rata prema ostatku kontinenta.
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