obnova voznog parka
MORH kreće u veliku nabavku nebojnih vozila
Ministarstvo obrane RH (MORH) kupuje i terenska vozila. Tako je u javno savjetovanje puštena nabava 61 terenskog vozila, podijeljena u dvije skupine, za što MORH planira izdvojiti 3,31 milijun eura plus PDV
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Riječ je o nabavi 25 pick-upova i 36 osobnih terenaca. Za prvu skupinu vozila planirano je 1,10 milijuna eura plus PDV, a za drugu 2,20 milijuna eura plus PDV.
Vozila u NATO-ovoj boji
Za obje kategorije traže se dizelska vozila s pogonom na četiri kotača, namijenjena 'prijevozu osoba po uređenim prometnicama i neuređenim prometnicama u terenskim uvjetima', prenosi tportal.
Za pick-upove se traži minimalno dvogodišnje jamstvo, snaga od najmanje 100 kW, mogućnost skidanja pokrova tovarnog prostora, četvera vrata, korisna nosivost od najmanje 500 kilograma, dužina od najmanje 5000 milimetara i klirens od najmanje 200 milimetara.
Dobavljač mora imati servisnu mrežu na području cijele Hrvatske, a vozila moraju biti isporučena u NATO-ovoj zelenoj boji i s punim spremnikom goriva.
Prema podacima proizvođača i uvoznika, u obzir bi mogli doći Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok i Isuzu D-Max Crew.
Valja napomenuti da je MORH u ovo vrijeme prošle godine također raspisao nabavu 15 pick-upova, procijenjene vrijednosti 780.800 eura plus PDV. Nabava je realizirana ljetos, ali za nešto manji iznos – oko 544 tisuće eura bez PDV-a – te je tada potpisan ugovor s Grand Autom, zastupnikom Forda. Iz MORH-a nisu objavili koliko je točno vozila kupljeno i uklonjeni su zapisnici o javnoj nabavi.
36 osobnih terenaca
U drugoj skupini riječ je o 36 osobnih terenaca minimalne snage 150 kW, a oni moraju imati ručni ili automatski mjenjač, najmanje pet i najviše sedam sjedala te korisnu nosivost od najmanje 500 kilograma. Dužina im mora biti najmanje 4900 milimetara, visina najviše 1950 milimetara te međuosovinski razmak najmanje 2800 milimetara.
Prema tim specifikacijama, Toyota Land Cruiser 250 i Land Rover Discovery najizgledniji su kandidati za nabavu. Iako je predviđena količina za obje kategorije 61 vozilo, to ne znači da će ih toliko biti i kupljeno. Osim ispunjavanja uvjeta, ključni kriterij je cijena, o kojoj će uvelike ovisiti konačan broj vozila.
MORH u svom voznom parku ima osamdesetak Toyotinih Land Cruisera, nabavljenih još 2010. godine.
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