MORH kreće u veliku nabavku nebojnih vozila

Valja napomenuti da je MORH u ovo vrijeme prošle godine također raspisao nabavu 15 pick-upova, procijenjene vrijednosti 780.800 eura plus PDV. Nabava je realizirana ljetos, ali za nešto manji iznos – oko 544 tisuće eura bez PDV-a – te je tada potpisan ugovor s Grand Autom, zastupnikom Forda. Iz MORH-a nisu objavili koliko je točno vozila kupljeno i uklonjeni su zapisnici o javnoj nabavi.