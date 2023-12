Arhitekt o novim lokacijama Sabora: Sva su rješenja polovična i isforsirana

Podijeli :

Patrik Macek / Pixsell

Arhitekt Otto Barić gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao izgradnju stadiona u Zagrebu i opcije za preseljenje Hrvatskog sabora.

Barić je kritizirao sporu i kaotičnu obnovu od potresa grada Zagreba.

“Mene to jako smeta. Ta nekonzistentnost u smislu neurednosti. Moj dojam je da Zagrepčani jako vole nepoštovati red i onda kad im daš mogućnost, onda se vrlo brzo to pretvori u jedan kaos. Mislim da je cijeli proces obnove, sad gledamo već tri godine od potresa, nekako stihijski i nema interne logike.”

Općenito, gradu Zagrebu nedostaje jedan kvalitetan urbani plan, tvrdi Barić.

“To je naš glavni problem, treba nam primarna vizija i da si zadamo neke okvire i ispoštujemo taj neki plan. To nam fali. Zato je i neuredno. Naravno da se zloupotrebljava – postavi se skela, pa se šest mjesci ništa ne radi pa se koristi kao parking.”

Barić je potom komentirao i izgradnju nacionalnog stadiona.

“Građani grada Zagreba bi sigurno voljeli imati novi, lijepi, stadion, ali mislim da je opći dojam da ne bi građani grada Zagreba to trebali platiti. Ili je to nacionalni stadion pa ide od nacionalnih sredstava, ili po meni, što je puno realnije, da je to stadion od GNK Dinamo i da Dinamo nađe sredstva. S tim da sad kako vrijeme prolazi, Dinamu je sve teže jer ne možeš svake godine prodati dva igrača za 20, 30, 40 milijuna.”

Barić je podijelio svoju procjenu troška izgradnje stadiona.

“Taj stadion, 35 tisuća gledatelja, on vrijedi realno ne više od 60 milijuna eura. Ima tu još pet do deset milijuna eura koje treba napraviti da bi se ovo očistilo što je sada tamo. Znači govorimo o 70, maksimalno 80. Sve što je više od toga nije realno. Sve više od toga bi bi imalo neku drugu pozadinu.”

Dva nacionalna stadiona

Ako imamo jedan nacionalni stadion, treba nam i drugi, smatra Barić.

“Treba djetetu dati ime i reći čije je dijete, tko je vlasnik. Tko će biti vlasnik, a tko korisnik? Zna se – korisnik će biti Dinamo, reprezentacija kad igra u Zagrebu. Ali ako imamo nacionalni stadion, moramo imati dva. Ne može biti samo u Zagrebu, nego sigurno i u Splitu. Poljud čeka ozbiljnu rekonstrukciju i renoviranje koje će koštati sigurno 20, 30 milijuna eura”, tvrdi Barić.

Što se tiče roka izgradnje stadiona, Barić procjenjuje da bi pet godina bilo dovoljno kada bi sve išlo glatko.

“Doduše, prije toga bi se trebala stvoriti infrastruktura da Dinamo, odnosno da svi imaju negdje da mogu igrati”, dodaje i nagalšava kako cijela priča oko stadiona nije dovoljno promišljena i isplanirana.

Gdje će seliti Sabor

Od dvije ponude koje su stigle za novu lokaciju Sabora, Bariću se ne sviđa ni jedna. Podsjetimo, riječ je o lokacijama Jordanovac 110 i Buzinski krči 7A.

“Mislim da dobrog rješenja nema. Sva ta rješenja su polovična jer su isforsirana. Nije se iskoristilo vrijeme koje je bilo na raspolaganju. Tu je trebalo možda malo više promsiliti o tome”, poručuje Barić.

“Za Buzin znam da bi prostorno, sadržajno mogao zadovoljiti. Prometno i organizacijski je sigurno lošije. Ova gradska priča ne znam ima li sve što je nužno, ako ima, to bi onda bila bolja varijanta.”

