Bauk: “Svi koji žele promjenu HDZ-a na vlasti naši su potencijalni saveznici”

Naša reporterka Nataša Božić razgovarala je s Arsenom Baukom o strategiji SDP-a u predizbornoj kampanji za nadolazeće parlamentarne izbore.

Prisjećajući se pokojnog gradonačelnika Zagreba, Milana Bandića, Bauk je rekao kako predizborne aktivnosti traju tri godine, 11 mjeseci i 28 dana.

“Mi smo već tijekom prošle godine počeli predstavljati naše politike. U organizacijskom smislu smo već odredili koordinatore po izbornim jedinicama koji imaju zadatak, u tehničkom smislu, pripremiti stranku i stranačku strukturu”, rekao je Bauk i dodao da će intenzivnije aktivnosti početi početkom novog zasjedanja Sabora i nastavit će se do samih izbora.

“U svakom slučaju tempo treba sada biti na najjače i treba biti izdržljiv, a mi jesmo”, kaže Bauk.

Poručuje kako se nisu trebali oporavljati od odbijenice Možemo za koaliciju.

“Ne mogu upotrijebiti termin oporavak jer to nije bila neka vrsta stresa. Mi kao najveća stranka opozicije nismo si mogli dopustiti luksuz da mi budemo ti zbog kojih opozicija, ljevica ne izađe zajedno na izbore. Kada je zaslugom ili krivnjom drugih taj teret odgovornosti skinut s nas mi idemo dalje kako mislimo da je najbolje za građane i za nas, našu stranku”, izjavio je Bauk.

Dodaje kako u načelu izlaze samostalno, ali da ostaju otvoreni za savezništva po pojedinim izbornim jedinicama.

“O tome hoće li se to savezništvo realizirati koz zajednički nastup na izborima…ima vemena da to dogovorimo. Naravno, svi koji žele promjenu HDZ-a na vlasti naši su potencijalni saveznici, a hoće li onda biti sklopljeno, mislim postizborno, to ćemo vidjeti”, poručuje Bauk.

Osim o korupciji Bauk je naveo koje će još biti glavne teme SDP-a u predizbornoj kampanji.

“Stavit ćemo naglasak i na ekonomska pitanja, jer to je nešto što po pitanju inflacije i po pitanju životnog standarda muči naše građane. Izaći ćemo i s prijedlogom značajnijeg povećanja mirovina – dodatno ćemo argumentirati kako to napraviti. To je jedna politika koju ćemo uskoro predstaviti i uvjeriti građane da je to realno i da smo u stanju to iznjeti.”

HDZ će govoriti što su sve dobro napravili za vrijeme mandata, a SDP će ih podsjećati na sve što nisu napravili, a obećali su, kaže Bauk.

“Građani će u konačnici vjerovati, to će ovisiti o umješnosti komunikatora, o nekoj uvjerljivosti. To je politička utakmica i radujemo joj se”, rekao je Bauk.

Poručuje kako nemaju problema s tim da izbori budu prijevremeni, ali da bi voljeli barem okvirno znati kada će se održati.

“S jedne strane što se tiče neke političke korektnosti, fair play kako kaže premijer, bilo bi dobro da od strane premijera, od strane najveće stranke, parlamentarne većine, dobijemo okvirno vrijeme izbora, barem na razini godišnjeg doba.”

Dodaje i kako je moguće da će parlamentarni izbori biti u isto vrijeme kada i oni za europski parlament.

“Prošli put su europski izbori bili određeni uteg HDZ-u koji je nakon neočekivano njihovog slabog, a našeg dobrog rezultata, promijenio neke trendove, onda su se nastavili predsjednički izbori.”

“Moja ocjena je da će premijer pokušati maksimlano smanjtii rizik da neko iznenađenje ponovno preokrene trendove, tako da vjerujem da oni neće biti nakon europskih, a hoće li parlamentarni biti zajedno s europskim, to je tehnički moguće”, dodaje Bauk.

