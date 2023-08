Benčić: Plenković je HDZ-ov PR premijer, a konce unutar stranke vuče netko drugi

Podijeli :

N1

Saborska zastupnica stranke Možemo! Sandra Benčić komentirala je političke aktualnosti za N1 televiziju.

Benčić se najprije osvrnula na činjenicu da je Vlada u javno savjetovanje uputila prijedlog zakona o načinu i uvjetima kupoprodaje dugova. Saborska zastupnica razočarana je što HDZ nije usvojio nijedan prijedlog oporbe te smatra da su Vladina predložena rješenja – loša.

Benčić za N1: Direktorice u PPD-u i HEP-u u bliskoj su rodbinskoj vezi Benčić: Svaka opstrukcija rasprave bi pokazala krajnju nemoć HDZ-a Benčić: Sve predatore od kojih se branimo je stvorio HDZ

“Kao i obično, HDZ odbija sve prijedloge opozicije. Mi smo imali nekoliko prijedloga, međutim HDZ je sve odbio i sada predlaže svoj zakon, koji ponovno neće zaštititi na adekvatan način sve one građane koji imaju potrošačke dugove, dakle koji su i pod posebnom zakonskom zaštitom, a kojima se trguje na tržištu dugovima”, kazala je uvodno, podsjetivši potom na prijedloge oporbe koje je HDZ odbio.

“Mi smo tražili da svi oni dugovi koji proizlaze iz potrošačkih dugova ne mogu biti predmet prodaje na tržištu dugovima, već da se moraju naplaćivati po zakonima o ovrsi i drugim zakonskim rješenjima koje imamo. Mi smo tražili i drugačiji redoslijed potraživanja kada ta potraživanja dođu do točke gdje su neodrživi, odnosno gdje ih građani ne mogu vraćati. Tražili smo i da se za tzv. male dugove, koji iznose dva do tri puta iznosa prosječne plaće u RH, da se uvede apsolutna zastara na takva dugovanja u roku od pet godina, kada više nisu naplativa. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja nema takvu propisanu apsolutnu zastaru. Velika većina dugova je iznosa do 10 tisuća kuna, tako da vidimo da bi jedan takav potez odblokirao velik broj građana. Ništa od toga nije usvojeno u ovom prijedlogu”, razočarana je Benčić.

“Sada je usvojeno ono što je sve do sada postojalo. To je, primjerice, da agencije ne smiju zvanjem maltretirati građane, a to je do sada već postojalo. No s obzirom na to da nemamo adekvatan nadzor i nemamo adekvatnu inspekciju, to se kršilo, a vidimo da će se kršiti i ubuduće. Mene posebno brine jest da ne postoji dodatna regulacija pitanja međunarodne trgovine dugovima”, kazuje.

Smatra da HDZ ovim prijedlogom pogoduje agencijama za potraživanje dugova, a ne hrvatskim građanima.

“Nakon što već tri godine uporno na mjesečnoj bazi iznosimo probleme za građane vezane za naplatu dugova, jasno je da su oni (op.a. HDZ) morali nešto napraviti, oni se moraju pretvarati da nešto rade po tome pitanju. Naravno, radit će tako da ne naštete agencijama za naplatu potraživanja, a građane zapravo neće zaštititi, no imat će dobar PR. Mi imamo PR premijera i to vam se sada vidi i na ovome. Oni će reći da će nešto napraviti, u implementaciji to neće prolaziti, a građani će i dalje biti izloženi agencijama za naplatu potraživanja kao i ranije. To je konstantan modus operandi HDZ-a. Odbijaju sve prijedloge opozicije, onda donesu svoj prijedlog koji de facto problem ne rješava ništa. Tako je i s ovim slučajem”, kazuje saborska zastupnica.

“Mora vam biti jasno. HDZ kontinuirano donosi propise koji služe određenim interesnim skupinama. Jedna od interesnih skupina nisu samo te agencije nego i oni koji zapravo prikrivaju svoje transakcije i prikrivaju novac stečen na sumnjiv način potraživanjima i kupnjom i prodajom potraživanja preko tih agencija”, dodala je Benčić.

Smatra i da su prijedlog zakona pisali ljudi koji su bliski onima o kojima se zakon radi. “Iznimno je važno da vidimo tko su bili članovi radne skupine koja je pisala ovaj zakon”, kazala je.

Osvrnula se i na plinsku aferu.

“Premijer pokušava zakopati ovu aferu. Sada je potpuno jasno, nakon što Plenković nije imao snage smijeniti ni Barbarića ni Filipovića ni državnog tajnika za energetiku, da on nije taj koji je najjači u HDZ-u. U slučaju Barbarića, pa njega je trebalo smijeniti kada se saznalo da nezakonito gradi, a onda je imao i aferu ‘plin za cent’. Jasno je da je Plenković HZD-ov PR premijer, a da zapravo konce unutar HDZ-a vuče drugi. Pazite, politički, Plenković bi profitirao da ga je odmah smijenio, no evidentno on zapravo nije predsjednik HDZ-a, već je to netko drugi”, smatra Benčić.

Smiješne su joj, kaže, teze da će Plenković transformirati HDZ.

“Ma dajte molim vas, nitko neće transformirati HDZ. Onaj predsjednik HDZ-a koji neće žmiriti na njihovu korupciju i koji više neće preko institucija štititi njihov kriminal, neće više biti predsjednik HDZ-a”, kazala je gošća N1 televizije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.