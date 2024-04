Benčić: Plenković ovime pokazuje duboko nerazumijevanje problema nasilja nad ženama

Podijeli :

Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Točki na tjedan s Milom Moralić komentirala je program svoje stranke, moguće suradnje i na kojim su temama spremni popustiti za stvaranje većine, ali se osim izbora dotaknula i nasilja prema ženama u društvu.

Mučan petak zbog dva ubojstva žena u Zagrebu. Sve upućuje da, iako se zakoni mijenjaju, kao društvo ne radimo dovoljno na prevenciji da bi se smanjio broj femicida i promijenila klima u društvu. Što treba promijeniti?

Kaznenopravni aspekti su važni, ali su vrh sante leda. Sve ispod što treba napraviti, da bismo spriječili broj ovakvih slučajeva, ono je što desnica odbija, a to je borba protiv patrijarhata. Ne može se promijeniti društvena klima, ne može se izaći iz kruga tolerancije nasilja ako ne mijenjamo obrasce kojima se to hrani, a oni prihvaćaju zacementirane pozicije moći nad nekim. Dok mi deklarativno govorimo da su žene ravnopravne po zakonu, kad se čitaju medijski tekstovi, kad vidite predrasude, vidi se koliko je još predrasuda da je žena podređena ili vlasništvo ili se mora na određeni način ponašati da ne bi tako završila, a to postoji i u glavama sudaca, medijskih komentara itd. To moramo iskorijeniti, ali to je borba protiv patrijarhata. Patrijarhalne vrijednosti nisu dobre tradicionalne vrijednosti. Kad imate premijera koji ne razumije strukturu toga, problem da su žene drugotne u društvu, on normalizira taj jezik nazivajući ih kretenima. Ako normaliziramo taj diskurs, to je normalno, a što je eskalacija? On kaže da je pitanje žena na listama, a nema ih, redundanta tema i to pokazuje dubinu nerazumijevanja. Od rata imamo prihvaćanje nasilja, ponekad kao iskaz herojstva, protiv toga se moramo boriti obrazovanjem mladih generacija.

Matanićeva objava isto se pojavila petak. Osim kulture nasilja imamo kuluturu šutnje i te žrtve nitko nije uspio zaštiti i ohrabriti da progovore.

Postoji neka pozitivna predrasuda prema određenim vrstama muškaraca. Često sam se u radu sa žrtvama nasilja susretala s ljudima koji rade u sustavu socijalne skrbi, a koji ne bi prihvaćali iskaze žrtvi jer je po njima bilo nemoguće da bi taj ugledni liječnik ili profesor počinio tako nešto. Nasilje nad ženama u svim aspektima nema boju, lijevu ili desnu orijentaciju, ona je konstanta našeg društva. Zato me to uopće nije iznenadilo, ali me iznenađuje koliko je ljudi pisalo da ih je to šokiralo. Razočarave me podrška. Čovjek koji je seksualno uznemiravao mlade suradnice po ključu da je on taj koji ima moć, to je klasični patrijarhalni obrazac ponašanja. Isprika koju je objavio je lažna isprika. On je sebe u tome veličao, opravdavao je što je napravio za hrvatsku umjetnost, i alkoholom i drogama. Alkohol i droge nisu opravdanje, to je njegov problem. Problem koji si napravio drugima ćemo osuđivati. Treba pokrenuti i kazneni postupak da se to istraži, a žrtvama svaki dan treba slati poruke da su bile hrabre i da ćemo ih podržati.

“Medijsko prepucavanje štetno za društvo”

Kako vam se generalno čini ova kampanja?

Puno sam na terenu. Očekujem visoku izlaznost. Veseli me broj mladih ljudi koji se svakodnevno interesiraju. Tako vidimo odgovaraju li naši programi potrebama ljudima. S puno poljoprivrednika sam pričala, uspjeli smo izbrusiti mjere koje su važne za njih. Neki se medijski prepucavaju, ali to smatram štetnim za društvo. U kampanji smo da objavimo što ćemo napraviti i kako ćemo napraviti promjenu.

Hrvatska ima rekordnu inflaciju. Objašnjava se ranijim Uskrsom i većim brojem turista. Što Možemo nudi mladima, kakvu mgoućnost da dođu do vlastitih kvadrata i da se promijeni ovaj koncept turizma koji dijelu ljudi omogućava veliku zaradu velikog bez poreznog opetrećenja?

Ako nam turizam toliko povećava inflaciju, što nas čeka ljeti i kakva smo mi ekonomija kad prebacujemo trošak turizma na one koji su najsiromašniji, oni to najviše plaćaju jer su im stope inflacije najviše? A profit ubire mali broj ljudi. Javnostambena politika nam je jedna od ključnih – gradnja stanova za javni najam ondje gdje su stanovi nedostupni onima koji žive od rada, ali i obnovom stanova i zgrada u vlasništvu države i lokalne samouprave; bez novih ciklusa APN-a; porez na nekretninsko bogatstvo (na svaku treću i narednu nekretninu); porezna destimulacija kratkotrajnog najma u odnosu na dugotrajan; sintetičko oporezivanje dohotka što znači da se sav dohodak zbraja i po godišnjoj zaradi spadate u određene razrede. Poticat ćemo zadružno stanovanje i napraviti fond zemljišta koji ćemo davati za zajedničko investiranje građana za nekretnine u kojima će živjeti.

Od kojih ideja u koaliciji ne možete oudstati, što ne može ući u pregovore?

Nema kompromisa oko ključnih promjena – restrukturiranje gospodarstva, pitanje stambene politike, zaustavljanje ideje da će samo tržište regulirati pitanje stambene dostupnosti i politike, stvaranja pravednijeg poreznog sustava. Modernizacija obrazovnog sustava, uvođenje građanskog odgoja u škole od najnižih razina, jačanje primarne zdravstvene zaštite….

Koga vidite u vladi nakon izbora?

Za nas dolazi u obzir koalicija od centra nalijevo i vjerujemo da ćemo uspjeti formirati većinu. Ne dolazi u obzir podržati ulazak desnice u tu vladu ili većinu. Bit ćemo brana desnici jer nikad ne bismo mogli dozvoliti da u hrvatskoj vladi imamo ljude koji ne vjeruju u ono što je temelj našeg društvenog ugovora, a to je jednakost svih naših građana. Nećemo dozvoliti ljudima poput Radića iz imovinskog pokreta da krene u privatizaciju HEP-a…

Glas za vas je glas za vladu koju vodi Zoran Milanović?

Poštujemo pravilo u politici da onaj tko ima najviše mandata daje mandatara, ali izbori još nisu gotovi. Pozivam građane da razmisle je li ponavljanje istih obrazaca upravljanja zemljom, hoćemo li time dobiti drugačiji rezultat? Ne možemo ponavljanjem istog dobiti drugačji rezultat. Ako želimo promjenu, tako moramo birati ljude. A ovo s Milanovićem je još uvijek “što bi bilo, kad bi bilo”. Ta koalicija će biti od više stranaka i svi moraju pristati na mandatara. Da se ne bismo opet iznenadili, svi scenariji su otvoreni.

“Ništa bez iskaznice HDZ-a”

Građane jako brine razina korupcije u društvu. Objavljen je novi set poruka za dogovor oko zaposlenja. Ministar Oleg Butković je rekao da se poruka ne sjeća i da se ne može govoriti o trgovini utjecajem ako je riječ o privatnoj firmi.

A privatna firma radi s državom, a odluke donosi Butković? Naravno da možemo govoriti o trgovini utjecajem jer je to pitanje ekonomske prilike tvrtke u odnosu na Ministarstvo. Tolerancija osim na nasilje postoji i na takvu vrstu zaposlenja, ali to nije normalno i to ima ozbiljne posljedice. Jučer sam razgovarala s dvije sjajne mlade žene koje su dale otkaz u javnoj upravi jer nemaju iskaznicu HDZ-a. Razumijemo li koliko naše mlade destimulira da kontinuirano gledaju da netko lošiji, nekvalificiran dobije posao umjesto njih samo jer ima tu iskaznicu? Nadam se da će se ovo istražiti, to nije benigna stvar.

