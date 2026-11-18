FINANCIJSKA INJEKCIJA
EU priprema novi plan za Ukrajinu težak 45 milijardi eura. Želi natjerati i saveznike da plate svoj dio
Europska komisija predlaže dodatnih 45 milijardi eura zajmova za Ukrajinu u 2027. godini, a istodobno želi potaknuti i druge države da povećaju financijsku pomoć Kijevu.
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Europska komisija priprema novi paket financijske pomoći Ukrajini, vrijedan 45 milijardi eura, prema nacrtu dokumenta u koji je The Kyiv Independent imao uvid Prijedlog bi trebao biti predstavljen 18. studenoga.
Time bi se pokušao pokriti dio ukrajinskog proračunskog manjka za 2027. godinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u listopadu je upozorio da bi njegovoj zemlji u toj godini moglo nedostajati čak 70 milijardi eura.
Najveći dio novca za obranu
Od predviđenih 45 milijardi eura, čak 25 milijardi bilo bi namijenjeno jačanju ukrajinske obrambene industrije, odnosno nabavi oružja i vojne opreme. Prednost bi imali europski i ukrajinski proizvođači, uz mogućnost izuzeća za nabavu iz drugih zemalja kada je to nužno.
Preostalih 20 milijardi eura bilo bi podijeljeno između makrofinancijske pomoći i programa Ukraine Facility. Isplate bi bile povezane s provedbom reformi koje zahtijevaju EU i Međunarodni monetarni fond.
Zajam bi Ukrajina morala vratiti tek nakon što primi ruske reparacije, kao što je predviđeno i ranijim paketom pomoći od 90 milijardi eura.
EU želi uključiti i druge države
Europska komisija želi izbjeći da najveći dio financijskog tereta ponovno padne na članice Unije. Zato predlaže izmjene pravila koje bi državama izvan EU-a, ali i članicama skupine G7, olakšale sudjelovanje u financiranju Ukrajine.
Jedna od mogućnosti bila bi prikupljanje dodatnih pet milijardi eura kroz jamstva država izvan EU-a, dok bi se drugim prijedlogom omogućilo odobravanje novih zajmova osiguranih prihodima od zamrznute ruske državne imovine.
Unatoč tome, financiranje ostaje velik izazov. Europske države već se suočavaju s rastućim izdacima za obranu, energetsku tranziciju i socijalne sustave, a većina članica EU-a u 2027. očekuje proračunski deficit.
Što će biti sa zamrznutom ruskom imovinom?
U Europskoj unijizamrznuto je više od 200 milijardi eura ruske državne imovine, no njezino korištenje za financiranje Ukrajine i dalje je politički osjetljivo pitanje. Pojedine države, među kojima je i Belgija, dosad su se protivile takvom potezu.
Prema informacijama koje je prikupio The Kyiv Independent, zasad nema dovoljno političke volje za ponovno otvaranje tog pitanja.
O financiranju Ukrajine europski čelnici trebali bi razgovarati na sastanku Europskog vijeća 26. i 27. studenoga, a dogovor se očekuje do kraja godine.
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