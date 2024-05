Bernardić ponovno napao Tomaševića: Dobar dan, Tomislave, igraš li se skrivača?

Podijeli :

Davorin Visnjic/PIXSELL

Predsjednik gradske organizacije Socijaldemokrata Davor Bernardić nastavio se sukobljavati s gradonačelnikom Zagreba Tomislavom Tomaševićem.

Ovaj put, razlog je ostavka direktoru gradske tvrtke Zrinjevac, Damiru Grgiću. Zbog toga je na svom Facebook profilu postavio pitanje, uz sitne provokacije.

Bernardić: “Hrvatska propada jer se njeguje kult uhljebništva”

“Dobar dan, Tomislave, pripremaš neku novu Power Point prezentaciju ili se igraš skrivača? Nije to ni tako loša dječja igra ako se ne zlorabi i to u tvom slučaju na štetu građana Grada Zagreba. Bezazlena je to i zabavna igra samo što ti pokušavaš sakriti svoju nesposobnost. To ti baš neće proći jer si i mene natjerao da se uključim u “igru”. Danas ti ipak nije prošlo – pik pak spas za mene. A neće ni sutra ni ubuduće. Moraš pronaći novu igricu. Npr. kvizovi su u modi. Idemo probati? Ja pitam, ti odgovaraš”, napisao je Bernardić i nastavio:

“Prvo pitanje. Zašto je direktor gradske tvrtke Zrinjevac, jedne od najbitnijih za građane kako nam grad ubuduće ne bi izgledao kao džungla, dao ostavku? Čekam nestrpljivo tvoj odgovor. I ja i građani. Do novog pitanja šaljem ti pozdrav. P.S. Potrudi se da ne izgubiš i u ovoj igri, a ja ću ti pomoći oko odgovora ako bude trebalo.”

Grgić je smijenjen u tišini 4. travnja, nije navedeno zašto, ali nije ni navedeno da je dao ostavku, kako u objavi tvrdi Bernardić.

