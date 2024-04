Bernardić: “Hrvatska propada jer se njeguje kult uhljebništva”

Podijeli :

Davor Bernardić iz Socijaldemokrata gostovao je u Newsroomu kod Anke Bilić Keserović gdje je komentirao predstojeće parlamentarne izbore, na kojima se ne natječe.

Bernardić je komentirao navijačke nerede na Poljudu. “Da je i jedna vlada to pokušala riješiti, vjerojatno bi uspjela. trebalo bi, kao što je to napravila Britanija, ukloniti huligane sa stadiona. Ljudi su skloni populizmu i dodvoravanju grupama, pa i navijačima. To treba riješiti, ali za to treba hrabrosti”, rekao je.

“Obrazovanje je najvažnije, a rezultati dolaze tek nakon 15 godina, naš obrazovni sustav je zaostao i rade se kratkoročni populistički potezi poput neradne nedjelje, ali to ne donosi dugoročni efekt za boljitak građana. I zato Hrvatska propada jer se njeguje kult uhljebništva umjesto rada i kupovanja diplomu umjesto obrazovanja”, dodao je.

Mogu li Socijaldemokrati u postizbornu koaliciju s SDP-om? “Nije vjerojatno da mogu ostati politička snaga nakon izbora”

“Treba vrijednosno oporaviti Hrvatsku, a to ne može HDZ koji je dokazano loš, a ni ova sklepana koalicija oko SDP-a gdje su ljudi dokazano nesposobni”, naveo je.

O Milanoviću kaže da je to pokušaj da se spasi rejting SDP-a. “Ja sam u svakodnevnom kontaktu s ljudima i kažu mi da bi puno bolje bilo da je dao ostavku. Moj je dojam da bi bio kredibilniji da je dao ostavku i dao širu platformu, a ne onu trulu SDP-ovu. To je glavna razlika zašto su ljudi razočarani i neće izaći na izbore”, smatra Bernardić.

“Mi, realno, na ljevici nemamo konkurenciju”, tvrdi.

