“Bio on u Međugorju ili Laktašima – Mamić ovo sve vodi i režira”

Novinar Indexa Zvonko Alač u specijalnoj emisiji N1 komentirao je povijesnu skupštinu Dinama koja je u tijeku. Ispred hotela su se okupili Bad Blue Boys, a Alač kaže da mu je drago vidjeti navijače ispred hotela.

“Ali, nema nikakvog razloga za slavlje, poruke su gnjusne (sa skupštine), ali ništa drugačije nisam ni očekivao”, rekao je.

Naš novinar Domagoj Novokmet cijelo vrijeme tvita dogođaje sa skupštine – no kamerama tamo nije dozvoljen pristup.

“Ako je to klub naroda, zašto nije otvoren prema javnosti, što se krije, skupština bi trebala biti javna?”

“Mamić se oglašava kroz usta svojih trbuhozboraca, znamo tko su oni, znamo da on ovo vodi i režira, bez njega su oni izgubljeni, bio on u Međugorju, Laktašima ili Čitluku, on upravlja, on je MC, master ceremonije koja se odvija”, rekao je Alač o Mamiću.

Osvrnuo se i na Barišića, navodeći da mu je smiješno čuti da je on sad protiv Mamića. “Barišić je 22 godine čuvao leđa Mamiću i sve ostale organe.”

“Ovo je borba mamićevaca protiv mamićevaca”, dodaje Alač, navodeći da nakon toliko godina ne može Barišić biti sada protiv Mamića.

