Bivši SDP-ovac, danas HSS-ovac, ni nakon 2 godine nije pravomoćno optužen zbog predizborne afere

Ova afera počela se rasplitati prije pune dvije godine. Svi osumnjičeni upali su u tajne mjere koje je policija provodila nad svojim kolegom iz Policijske uprave međimurske.

Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu ni danas nije potvrdilo optužnicu zbog predizborne afere u Čakovcu iz svibnja 2021. godine. Naime, tada je SDP-ov kandidat za gradonačelnika Čakovca Stjepan Kovač na konferenciji za medije plakao zbog prijetnji koje su mu navodno bile upućene, a sada USKOK tvrdi da je sve bilo lažirano.

Informatički stručnjak Damir Ledenčan već je priznao da je za Kovača izrađivao lažne prijeteće poruke. Nakon što je slučaj raskrinkan u runu 2021. Ledenčan se lani nagodio s USKOK-om i dobio uvjetnu kaznu. Optužnica protiv Kovača, koji je danas svoj nedolazak na sud ispričao bolešću, još nije potvrđena. Kovač, koji je zastupnik u Hrvatskom Saboru nedavno je prešao u HSS, a kako sada stvari stoje iduće izbore mogao bi dočekati kao neosuđivana osoba.

Detalji optužnice

Prema USKOK-ovoj optužnici Ledenčana je međimurski policajac Mario Sever angažirao da pošalje Kovaču prijeteće poruke. Sve je, tvrdi USKOK, počelo još u travnju 2021., dakle uoči lokalnih izbora. Kovač je tada, kako stoji u optužnici, Policijskoj upravi međimurskoj podnio kaznenu prijavu zbog klevete protiv nepoznatog počinitelja, no policijski inspektor Sever ukazao mu je da nema osnova za postupanje policije jer je kleveta kazneno djelo koje se progoni na osnovu privatne tužbe.

Kovač tada, navodi USKOK, koristi svoj gradonačelnički autoritet i traži od Severa da identificira osobu koja je napravila internetsku stranicu s koje su se širile navodno klevetničke objave o njemu. Strahovao je da mu to ne umanji izglede na predstojećim izborima za gradonačelnika.

Sever nakon toga, kako tvrdi USKOK, angažira Ledenčana i dogovara s njim da će inscenirati prijetnju Kovaču. Naime, prijetnja je kazneno djelo koje policija mora istraživati po službenoj dužnosti. Ledenčan, kako je sam priznao, doista i šalje Kovaču prijeteće poruke iz kojih proizlazi da ih je poslala ista osoba koja je napravila i spornu internetsku stranicu s objavama protiv gradonačelnika. Sve je to, sumnja se, trebalo poslužiti Kovaču da prijavi slučaj policiji i da se to doista krene i rasvjetljavati.

Prijeteće poruke

Kovač je uskoro počeo primati prijeteće poruke i zatim je podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog prijetnje. Inspektor Sever, navodi dalje USKOK, preuzima ovaj slučaj. Pod krinkom Kovačeve prijave za prijetnju istražuje tko je zapravo napravio internetsku stranicu i objavljivao informacije koje se nisu svidjele gradonačelniku Čakovca.

Kovač čak požuruje načelnika PU međimurske i njegova zamjenika da slučaj riješe, odnosno da, kako stoji u optužnici, prijave nepoznatu osobu prije kraja drugog kruga lokalnih izbora. Za to vrijeme ondašnji SDP-ov kandidat za gradonačelnika u kampanji objavljuje da je dobio prijetnje te tvrdi kako se, prema rezultatima provedenih policijskih izvida, mogućeg počinitelja tog kaznenog djela može povezati s jednim od njegovih protukandidata.

Predizborni skup

“Naš kandidat za gradonačelnika Štef Kovač dobio je prijetnje smrću, ne samo sebi, nego dirnuli su u nešto što je svima od nas najsvetije. Dirnuli su u obitelj”, kazao je na jednom od predizbornih skupova i predsjednik SDP-a Peđa Grbin. Nakon tih njegovih riječi Kovač se rasplakao.

Nakon što je USKOK pokrenuo ovaj postupak, te se doznalo da sve bilo lažirano Grbin rekao da se osjeća ‘blesavo’.

