Ima li Europska unija dovoljno plina za zimu?

Kada potražnja poraste, osobito zimi, plin se može povući iz skladišta i pustiti u plinsku mrežu kako bi se grijali domovi, opskrbljivale tvrtke i proizvodila električna energija. Od ruske invazije na Ukrajinu 2022. države članice EU-a u uobičajenim okolnostima moraju do 1. studenoga napuniti skladišta do 90 posto kapaciteta. Budući da su cijene prirodnog plina snažno porasle zbog poremećaja na Bliskom istoku, Europska komisija u ožujku je državama omogućila veću fleksibilnost te im dopustila da skladišta napune na samo 75 do 80 posto kako bi se izbjegla panična kupnja.