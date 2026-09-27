Provjerili smo cijene servisa plinskih bojlera. Serviser: "Zatrpani smo pozivima, ljudi opet čekaju zadnji tren"

"Od travnja nismo uključivali grijanje, a prije nego što smo ga sada u par navrata uključili suprug je odzračio radijatore. Iako je sve radilo normalno, ipak se osjećamo sigurnije kada znamo da je bojler servisiran. Zvali smo servis i dobili termin za desetak dana. Uvijek nam kažu kako bi to bilo brže obavljeno da se javimo ranije, preko ljeta, a ne sada kada svi navale tražiti servisiranje. No nikad se toga ne sjetimo dok su paklene vrućine", dodala je.