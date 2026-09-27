BLIŽI SE SEZONA GRIJANJA
Provjerili smo cijene servisa plinskih bojlera. Serviser: "Zatrpani smo pozivima, ljudi opet čekaju zadnji tren"
Iako je danju još vrlo toplo, jutra i večeri su prohladne pa neki već uključuju grijanje u ta doba dana.
"Proteklih par dana uvečer je baš zahladilo pa sam zbog djece uključila grijanje. Ne dugo, sat-dva prije spavanja, dok se istuširaju", rekla nam je ovih dana Gordana iz Zagreba.
Inače, kaže, svake godine najkasnije do sredine listopada ona i suprug dogovore sa serviserom redovni pregled plinskog bojlera.
"Od travnja nismo uključivali grijanje, a prije nego što smo ga sada u par navrata uključili suprug je odzračio radijatore. Iako je sve radilo normalno, ipak se osjećamo sigurnije kada znamo da je bojler servisiran. Zvali smo servis i dobili termin za desetak dana. Uvijek nam kažu kako bi to bilo brže obavljeno da se javimo ranije, preko ljeta, a ne sada kada svi navale tražiti servisiranje. No nikad se toga ne sjetimo dok su paklene vrućine", dodala je.
Bolje obaviti servis ljeti kad nije navala
Serviseri će uvijek naglasiti isto: redovni servis klima-uređaja najbolje je obaviti u rano proljeće, a redovni servis plinskih bojlera u kasno ljeto. Ovako, na pragu hladnijih dana i sezone grijanja, serviseri bojlera zatrpani su pozivima za redovne servise pa su liste čekanja neizbježne.
"Sve je to moguće izbjeći pravovremenim servisiranjem, već u ljeto no vrlo je malo onih koji se tada odluče. Možemo ih nabrojati na prste. I ove godine smo zatrpani pozivima jer ljudi čekaju zadnji tren", rekao nam je Tihomir iz jednog zagrebačkog servisa plinskih bojlera.
Servis bojlera preporučljivo je obaviti svake godine, ne iz nekog serviserskog hira ili pohlepe, nego zbog kamenca koji se u njima nakupi. Naime, u većini dijelova Hrvatske voda je tvrda, puna kalcija, što može pridonijeti stvaranju kamenca te lošijem radu i češćim kvarovima bojlera.
Cijena servisiranja ovisi o vrsti bojlera
Osim toga, na redovnom servisu serviser može uočiti moguće nepravilnosti poput preniskog tlaka ili čudnih zvukova i mirisa iz bojlera, naročito onih starijih.
Standardno servisiranje uključuje pražnjenje vode iz bojlera i rastavljanje uređaja, mehaničko čišćenje plamenika i izmjenjivača, kontrolu i regulaciju tlaka ekspanzijske posude, sastavljanje uređaja, punjenje vodom i odzračivanje te mjerenje povratnih plinova prije ponovnog puštanja u rad, a potom i provjeru je li uređaj funkcionalan.
Sama cijena servisiranja bojlera, kako je rekao naš sugovornik, ovisi o vrsti bojlera jer nije isto servisira li se kupaonski bojler samo za toplu vodu ili kombinirani za centralno grijanje i toplu vodu.
Od 50 do 150 eura
"Prilikom servisiranja kondenzacijskog bojlera u pravilu treba mijenjati brtve, a one su skuplje nego za druge vrste bojlera. To onda povećava i cijenu servisiranja", kaže.
Osim rezervnih dijelova koje je potrebno zamijeniti, na cijenu utječu i dužina i složenost rada, primjerice ako treba čistiti kamenac, a serviseri u cijenu obično ukalkuliraju i trošak izlaska na teren, odnosno dolaska na lice mjesta.
Prema cjenicima desetak servisa u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, osnovni servis plinskog bojlera, ovisno o vrsti uređaja i serviseru, košta između 50 i 100 eura, dok kompletan servis s čišćenjem kamenca i pregledom sigurnosnih sustava najčešće košta između 100 i 150 eura, a kod ponekih servisera i do 175 eura.
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