Analiza danskog zelenog think tanka CONCITO pokazala je da ulaganje samo u dizalice topline (ili "toplinske pumpe") i električna vozila (EV) može donijeti uštede jednake gotovo dvjema godinama besplatnog grijanja za prosječno kućanstvo u EU. Stručnjaci kažu da bi te uštede mogle biti još veće kada bi nacionalne vlade prilagodile poreze na energiju i kada bi se električna energija više koristila tijekom razdoblja niže potrošnje, piše Euronews.