ANALIZA PET ČLANICA EU-a
Građani bi mogli smanjiti račune za energiju za više od 2.200 eura godišnje uz dva rješenja
Elektrifikacija je „najmoćniji alat” za zaštitu Europljana od šokova cijena fosilnih goriva, pokazuje nova analiza. Prelazak na zeleno grijanje i prijevoz mogao bi smanjiti račune za energiju europskih kućanstava za tisuće eura godišnje, čak i prije nego što se uračunaju poremećaji uzrokovani cijenama fosilnih goriva, navodi se u novom izvješću.
Analiza danskog zelenog think tanka CONCITO pokazala je da ulaganje samo u dizalice topline (ili "toplinske pumpe") i električna vozila (EV) može donijeti uštede jednake gotovo dvjema godinama besplatnog grijanja za prosječno kućanstvo u EU. Stručnjaci kažu da bi te uštede mogle biti još veće kada bi nacionalne vlade prilagodile poreze na energiju i kada bi se električna energija više koristila tijekom razdoblja niže potrošnje, piše Euronews.
Istraživači su analizirali pet država EU i otkrili da se uštede na računima za energiju značajno razlikuju ovisno o lokalnim cijenama energije i potrošnji kućanstava. Ipak, uštede su bile „značajne posvuda”, a prosjek za EU dosegao je 2.200 eura godišnje.
Koliko biste mogli uštedjeti s toplinskom pumpom i EV-om?
Izvješće je pokazalo da bi njemačka kućanstva mogla uštedjeti najmanje 1.950 eura godišnje prelaskom na toplinske pumpe i električno vozilo, što je otprilike jednako jednoj godini besplatnog grijanja doma.
U Španjolskoj bi godišnje uštede dosegle 2.000 eura, što odgovara 22 mjeseca besplatne električne energije.
Od pet analiziranih zemalja, najveći dobitnik bila je Francuska, gdje bi kućanstva mogla uštedjeti čak 3.070 eura godišnje prelaskom na ove tehnologije.
Za Poljsku i Italiju godišnje uštede iznosile bi 1.870, odnosno 1.780 eura.
CONCITO navodi da su procjene temeljene na podacima Eurostata iz razdoblja prije rata s Iranom, koji je doveo do naglog rasta cijena nafte i plina.
„Stoga se ove procjene mogu smatrati relativno konzervativnima”, stoji u izvješću. „Nedavni skokovi cijena fosilnih goriva samo dodatno jačaju ekonomsku isplativost elektrifikacije i političku potrebu zaštite potrošača od cjenovnih šokova.”
Rat s Iranom potiče procvat obnovljivih izvora energije
Sukob SAD-a i Izraela na Bliskom istoku potaknuo je procvat obnovljivih izvora energije diljem Europe, jačajući domaću, čistu energiju.
Prodaja toplinskih pumpi u Ujedinjenom Kraljevstvu porasla je za više od 50 posto u prva tri tjedna ožujka u odnosu na isto razdoblje prethodnog mjeseca, prema podacima energetske tvrtke Octopus Energy. To se poklopilo s praktičnim zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, jedne od najvažnijih svjetskih ruta za prijevoz fosilnih goriva, kojom inače prolazi oko petine globalnih zaliha nafte.
Prodaja toplinskih pumpi za kućanstva porasla je za 25 posto u prvom tromjesečju 2026. u Francuskoj, Njemačkoj i Poljskoj u odnosu na isto razdoblje 2025. godine. U Njemačkoj su toplinske pumpe nadmašile prodaju tradicionalnih plinskih bojlera, unatoč tome što je zemlja nedavno ublažila svoj zakon o zelenom grijanju.
Više prodavača automobila, uključujući tržišta rabljenih vozila, također bilježi rast interesa za električna vozila posljednjih mjeseci. Među njima je i amsterdamski OLX, koji navodi da su upiti kupaca za EV-ove porasli na njihovim platformama u Francuskoj, Rumunjskoj, Portugalu i Poljskoj, uz „konzistentno ubrzavanje rasta iz tjedna u tjedan na svim tržištima”.
„Današnji skokovi cijena fosilnih goriva nisu slučajnost, već predvidiva posljedica kontinuirane europske ovisnosti o nafti i plinu – od kojih se oko 90 posto uvozi”, kaže Jens Mattias Clausen iz CONCITO-a.
„Ova analiza pokazuje da alati za zaštitu europskih obitelji već postoje. Ono što sada nedostaje jest politička volja za uklanjanje prepreka koje stoje na putu.”
Koje su prepreke elektrifikaciji?
Početni troškovi i dalje su jedna od najvećih prepreka za mnoga kućanstva koja žele elektrificirati grijanje i prijevoz.
Izvješće navodi da bi ciljane subvencije od 4.500 eura smanjile razdoblje povrata ulaganja za toplinsku pumpu na pet godina za prosječno kućanstvo u EU. Mnoge zemlje, poput Ujedinjenog Kraljevstva, nude dodatne potpore kućanstvima s nižim prihodima kako bi pomogle obiteljima pokriti troškove instalacije.
Cijene električnih vozila također padaju te su u mnogim zemljama dosegnule cjenovni paritet s benzinskim vozilima. Prošlog mjeseca najveće britansko tržište automobila Autotrader objavilo je da su nova električna vozila sada, u prosjeku, jeftinija za kupnju od benzinskih modela – prvi put dosad.
Prema podacima Octopus Electric Vehiclesa, mnoga električna vozila sada koštaju jednako ili čak manje za leasing od svojih benzinskih ekvivalenata.
Mnoge zemlje EU također nude poticaje za kupnju električnih automobila i postavljanje infrastrukture za punjenje.
