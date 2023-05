Božinović obećao uvođenje sustava ranog upozoravanja na krize

Podijeli :

Potpredsjednik Vlade Davor Božinović obišao je Mursko Središće, najkritičniju točku u Međimurju gdje ugroza zbog visokog vodostaja Mure još uvijek nije prošla, a najavio je i kako bi uskoro u testnu fazu trebao ići projekt SRUK – sustav ranog upozoravanja na krize.

Kako je istaknuo Josip Grivec, načelnik međimurskog Stožera civilne zaštite, u Murskom Središću došlo je do izlijevanja Mure, ali ne u naseljima, a gradonačelnik Dražen Srpak pak je izjavio da su predviđanja Hrvatskih voda da će klimaks biti sutra navečer, s tisuću kubika protoka.

“Sad je protok 650 te računamo da će ići još gotovo dvostruko. Vodostaj iznosi 500 ovdje gdje stojimo, a rekord je bio 536 i to 2014. s tim da je onda bio puno niži protupoplavni zidić koji smo kasnije podigli na višu razinu i sad je situacija bolja”, rekao je Srpak.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Božinović je u Mursko Središće stigao nakon što je obišao kritična područja u Varaždinskoj županiji te je ustvrdio da je na sjeveru Hrvatske vidljiva jako visoka razina organizacije svih žurnih službi i stožera civilne zaštite, pa tako i na razini Grada Murskog Središća i Međimurske županije.

“To je ta sinergija koja nam treba u ovakvim, kriznim situacijama. Znate da Vlada već godinama inzistira na tome da se poboljša koordinacija koja nije bila na odgovarajućoj razini kad smo preuzeli odgovornost za vođenje države. I od onih prvih požara 2017. u Splitu do danas možemo konstatirati da svi djeluju kao jedno”, rekao je Božinović.

Dodao je da hrvatska vlada radi na poboljšanju koordinacije, ali i na opremanju žurnih službi podsjetivši kako se do prije pet, šest godina govorilo o tome raspolažu li žurne službe s dovoljno opreme, dok to danas više nije tema, budući da je Hrvatska, od ulaska u Europsku uniju, počela ubrzano povlačiti europska sredstva.

“Koliko god sam gradova obišao, pogotovo Dalmacija i središnja Hrvatska, svuda se ponavlja – ovo je rekord, s nečim sličnim se još nismo susretali. Na sreću, to nije situacija ovdje jer od one poplave 2014. vlast je uložila sredstva koja, imam dojam, podižu sigurnost među stanovnicima Murskog Središća i stanovnicima Međimurja. To je nešto na čemu svaka vlast treba raditi”, poručio je Božinović.

Govoreći o planovima, odnosno mjerama koje će se poduzeti kako bi se ovakve i slične situacije spriječile u budućnosti, ministar je istaknuo da to mora biti kombinacija svih mjera koja uključuje i infrastrukturne projekte koje može odraditi država koristeći EU fondove. Kazao je kako se radi na cijelom nizu retencija, odvodnih kanala diljem Hrvatske, ali i na poboljšanju informiranja stanovništva.

“Mi smo pred krajem projekta koji bi trebao ići u testnu fazu koji se zove SRUK – sustav ranog upozoravanja na krize. Negdje početkom lipnja bismo ga testirali. To je projekt kojeg smo predstavili Europskoj komisiji i za koji smo u Ministarstvu unutarnjih poslova dobili sredstva”, kazao je Božinović.

Siguran je, kaže, da će do kraja godine Hrvatska imati sustav koji može u vrlo kratkom vremenu obavijestiti sve građane koji imaju mobilne telefone i skidati aplikacije o tome da im prijeti određena opasnost, što će, kazao je, otvoriti niz mogućnosti.

